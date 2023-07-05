Підрив Запорізької АЕС: експерт озвучив 2 негативні сценарії для України

У Центрі досліджень енергетики вважають, що реактор на Запорізькій АЕС не може вибухнути, якщо його не підірвати навмисне, а для цього треба витратити велику кількість вибухових речовин, яка на ЗАЕС поки не завезена.

Ситуація з Запорізькою АЕС напряму на енергетиці не відіб'ється, тому що станція не працювала і не буде працювати, а у разі диверсії на ЗАЕС для України є два негативні сценарії. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Теоретично є два великі негативні сценарії. Конструкція реакторів з урахуванням модернізацій, після Фукусіми, після того, що було зроблено, не вибухне. Реактор можуть спеціально підірвати. Саме воно точно не вибухне. Це складніше, ніж підірвати навіть Каховську греблю. Це треба витратити величезну кількість вибухових речовин для того, щоб підняти кришки реакторів і щоб стався реальний великий викид радіоактивних речовин в атмосферу. Величезні зусилля, величезна кількість вибухівки — складний процес", — говорить Харченко.

Він додав, що не чув жодної інформації про те, що відповідна кількість вибухових речовин завезена на ЗАЕС, і цей сценарій не варто розглядати.

"Я боюся іншого сценарію, що московський режим піде по сценарію "Не буде наше – не буде нічиє". Тобто вони просто знищать можливість відновити роботу станції, вони знищать можливість відновити роботу реакторів – це вони можуть зробити", — говорить директор Центру досмліджень енергетики.

За його словами, окупанти протягом останніх 3 тижнів виїздять зі станції, а персонал "Росатома" фактично виведений.

"Те, що вони можуть знищити для нас можливість використовувати станцію, – це теж правда. Військові наші рухаються. Так, росіяни будуть звідти вигнані, це 100%. Немає інших сценаріїв. Це не схоже на ротацію, вони іншим шляхом її проводили. Зараз схоже, що вони поступово змиряються з тим, що втратять цю частину української території, і саме Запорізька атомна мене наводить цю на думку", — говорить Олександр Харченко.

Він наголосив, що найгіршим сценарієм може стати лише фактичний підрив реакторів, знищення кришок реакторів, викид радіоактивних речовин в атмосферу.

"Якщо цей викид буде масований і потужно спланований, то в принципі там десь від Приуралля до Піренеїв абсолютно всі відчують. 100% Росія буде накрита до Уралу, це без питань. Якщо вскриють кришки реакторів, якщо підірвуть всю цю махіну – 6 штук, то, повірте мені, буде глибоко по барабану, в який бік вітер. Щонайменше на території всієї Європи і Азії до Уралу глибоко буде по барабану, куди вітер дує. Ви ж мене спитали про найгірший сценарій. Я не думаю, що є настільки, вибачте, але божевільні (хочеться інше слово застосувати просто) люди, щоб таке зробити. Я в це не вірю, у них має бути якийсь інстинкт самозбереження. Вони на Каховці примудрилися тих, хто власне підривав, частково втопити", — сказав Харченко.

Нагадаємо, що американські аналітики ISW вважають, що погрози окупантів, щодо Запорізької АЕС, можуть бути частиною ширшої інформаційної операції Росії.