Апокаліпсису не буде: учений озвучив найгірші наслідки можливого теракту на ЗАЕС (відео)

За словами Людвіга Литвинського, навіть найсприятливіший із можливих сценаріїв усе ж таки виявиться кращим, якщо порівнювати з Чорнобильською катастрофою.

Related video

Доктор фізико-математичних наук, ексспівробітник Інституту ядерних досліджень НАН України Людвіг Литвинський вважає, що в разі теракту на Запорізькій АЕС "апокаліпсису" не станеться. Проте наслідки можна буде відчути на собі. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"Апокаліпсису ніякого не буде. Навіть у найгіршому сценарії, якщо вирветься все те, що міститься всередині реакторів", — пояснив він, додавши, що навіть найсприятливіший із можливих сценаріїв усе ж таки виявиться кращим, якщо порівнювати з Чорнобильською катастрофою. Реактори зупинені вже як пів року, тому короткоживучих радіонуклідів там немає.

Однак забруднення все ж не уникнути: добре відомий з "післячорнобильських" часів спектр у вигляді стронцію та ізотопів цезію.

"Але я знову повторюся, апокаліпсису все одно не буде", — наполягає вчений.

Наслідки для організму від теракту на Запорізькій АЕС

Людвіг Литвинський радить у разі теракту на ЗАЕС уникати перебування на повітрі, закрити щільно вікна та запастися питною водою на 1-2 доби.

"Максимальні наслідки, які можуть бути навіть для тих, хто перебував на повітрі, це зростання ймовірності онкологічних захворювань", — пояснив учений.

Основною зоною, яку зачіпає потенційний теракт на ЗАЕС, стануть насамперед десятки кілометрів від Запорізької АЕС, і до сотень — у напрямку вітру.

Нагадаємо, що в Генштабі попередили про небезпеку теракту на Запорізькій АЕС.

Також повідомлялося, що громадян України закликали зібрати тривожну валізу через становище на Запорізькій АЕС.