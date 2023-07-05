"Бахмут під загрозою штурму": військкори РФ пожалілися на провал ЗС РФ у Кліщіївці (фото)

Пропагандист Олександр Сладков стверджує, що російські війська, ймовірно, були змушені вийти з населеного пункту, через що Бахмут опиниться під вогневим контролем ЗСУ. Генштаб поки офіційно не повідомляв про деокупацію Кліщіївки.

Російські окупанти, ймовірно, залишили ділянку фронту в районі села Кліщіївка поблизу Бахмута. Принаймні про це повідомляє російський військкор Олександр Сладков у своєму телеграм-каналі.

"Ми залишили Кліщіївку. Це під Бахмутом. Треба перевіряти, якщо спростують, буду радий. Якщо так, це — погано. Бахмут під вогневим контролем ЗСУ. Жодного поганого слова не можу сказати про наших хлопців, які відійшли. За моїми даними, це знову снарядна дієта. Радий помилятися. Без сили сильним не будеш. Слабкі не перемагають. Місто Бахмут під загрозою штурму. Утримаємо? Та хто ж знає?", — написав він.

Водночас так званий перший заступник міністра інформації "ДНР" Данило Безсонов заявив про контроль росіянами Кліщіївки.

"Щойно написали бійці з району Кліщіївки. Кліщівка наша. Четверту добу противник активно атакує наші позиції з кількох сторін, за добу в середньому приблизно 20 атак, але нічого не виходить і ЗСУ зазнають втрат", — написав він.

Тим часом військові ЗСУ пишуть про бої за Кліщіївку і спростовують повідомлення Сладкова про відхід окупантів з населеного пункту. Про це пише "Бахмутський демон".

"Продовжується бій за Кліщіївку, поки складно. В районі Покровського та Бахмутського знищили "Гради" та арту окупантів, там у них втрати великі по арті, гарно дядя Хімарс працює. Будуть супер новини, майже завершили дещо. Поки кліщі ще не відступили, агов, Сладков бреше. Але їх положення критичне, і створене нами. Резерви їхні сподіваємось можуть не встигнути. Кришка труни захлопується потроху для окупантів, все за планом", — йдеться в повідомленні.

Намомент виходу публікації Генштаб ЗСУ не підтвердив деокупацію Кліщіївки.

Нагадаємо, що вранці 5 липня у Генштабі повідомили, що ЗСУ мають успіх на південному фланзі Бахмутського напрямку. Українські бійці просуваються в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області та закріплюються на досягнутих рубежах.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ під час контрнаступу зможуть звільнити тимчасово окуповане місто Бахмут. Зі свого боку росіяни чинять потужний опір і підтягують резерви.