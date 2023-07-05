"Вже заходимо на території, які раніше не контролювали": в ЗСУ заявили про просування під Бахмутом

Російські окупанти почали підтягувати на цю ділянку фронту більше техніки, через що бійці ЗСУ зробили висновки, що ЗС РФ почали не справлятися.

Якщо Сили оборони України продовжать працювати на Бахмутському напрямку з такою ж динамікою як зараз, то незабаром зможуть звільнити Бахмут. Про це в ефірі телемарафону 5 липня сказав командир розвідувального підрозділу "Терра" Микола Волохов.

За його словами, протягом останніх місяців Сили оборони України стабільно просуваються на Бахмутському напрямку.

"Починаємо заходити на ті території, які ми з самого початку не контролювали. Тому загалом все доволі позитивно і оптимістично", ― сказав розвідник.

Він зауважив, що про якісь перемоги говорити ще зарано і додав, що поведінка росіян на цій ділянці фронту під час ведення бойових дій змінилася.

"Багато піхотних боїв, але останнім часом і з нашого, і з ворожого боку залучається багато танків. Якщо до цього була тільки піхота, то зараз ворог активно використовує техніку. Для нас це хороший знак, бо це свідчить, що вони не справляються і їм треба витягувати резерви", — пояснив Микола Волохов.

Нагадаємо, що 5 липня російські військкори почали повідомляти про ускладнення для ЗС РФ в районі Кліщіївки. У ЗСУ повідомили, що "кришка труни" для окупантів на цьому напрямку захлопується.

Раніше повідомлялося, що ексгенпрокурор України Святослав Піскун заявив, що 47-ма бригада ЗСУ "Маґура" зазнає на фронті шалених втрат, а склад рот через це змінюється ледь не щотижня.