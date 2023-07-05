ЗСУ застосували Krab і уразили район зосередження "Градів" поблизу Бахмута (відео)

Бійці відзначили день створення підрозділу ефективним влучанням у російську техніку на одній з найважчих ділянок фронту.

Бійці 26 бригади застосували САУ Krab й обстріляли РСЗВ БМ-21 "Град" на Бахмутському напрямку. Про це повідомила пресслужба 26 артилерійської бригади у Facebook.

У локації зосереджувалися реактивні системи залпового вогню. У населеному пункті Семигір'я техніку ховали серед цивільної інфраструктури, але це їм не допомогло.

Для ефективного знищення російських РСЗВ українські захисники використали польську самохідну гаубицю калібру 155 мм. Бійці відзначили день створення підрозділу.

"Саме так, у бойовій роботі зі знищення російського агресора зустрічає 19-ту річницю від створення наша 26 артилерійська бригада", – йдеться у дописі.

Ситуація в районі Бахмута від Генштабу

У ранковому звіті від 6 липня Генерального штабу Збройних сил України оцінили ситуацію на Бахмутському напрямку. Українські захисники під щільним вогнем ворога відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка Донецької області. Попри це, українські захисники й надалі проводять наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівки, Маркове, Хромове, Іванівське, Північне, Часів Яр, Кліщіївка та Олександро-Шультине Донецької області.

Нагадаємо, 4 липня в районі Бахмута артилерія знищила три "Гради". Вся техніка, яку російські загарбники особливо не ховали, була знищена після проведення спеціальної розвідки в тилу ворога. Оператори одного з підрозділів ССО під час спеціальної розвідки зафіксували місцеперебування трьох установок. Згодом відповідну інформацію передали побратимам із Сил оборони.

Також 2 липня артилерія бригади ДШВ знищила склад боєприпасів в районі Бахмута. Російські загарбницькі підрозділи залишились без значної кількості боєприпасів завдяки артилеристам десантного підрозділу.