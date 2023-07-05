Обмеження встановив Байден: військову допомогу Україні контролює ЦРУ, а не Пентагон, — ЗМІ

Джерела журналістів наголошують, що розвідка США активно залучена до війни в Україні і не хоче виходу ситуації з-під контролю.

Передаванням військової допомоги Україні займається Центральне розвідувальне управління (ЦРУ), а не військові Сполучених Штатів. Про це повідомляє видання Newsweek.

Американське видання пише, що Україна перебуває у розробці ЦРУ, а те, що мають здійснювати американські військові, таємно проводиться силами розвідуправління.

"Співробітники ЦРУ можуть робити — те, що не можуть військові США. У тому числі всередині України. З іншого боку, військовим заборонений в’їзд в Україну, за винятком суворих вказівок, які мають бути затверджені Білим домом. Це обмежує Пентагон невеликою кількістю персоналу посольства в Києві. Newsweek не зміг встановити точну кількість співробітників ЦРУ в Україні, але джерела припускають, що вона становить менше 100", — пише видання.

Зазначається, що всі операції ЦРУ були суворо регламентовані. Таким чином, пояснюється і нещодавній таємний візит глави відомства Вільяма Бернса до Києва. Видання повідомляє, що він неодноразово після початку війни РФ проти України їздив в Київ.

Джерела Newsweek також наголошують, що ЦРУ, активно залучене до конфлікту, не хоче його виходу з-під контролю.

Зазначається, що багато того, що США роблять для допомоги Україні, тримається в секреті. Згідно з даними видання, всі дії, які здійснюються, повинні відповідати обмеженням, встановленим американським лідером Джо Байденом.

"Оскільки через Східну Європу почали надходити зброї на мільярди доларів, ще одним питанням, над яким працює ЦРУ, є боротьба з корупцією, яка виявилася великою проблемою. Це передбачає не лише облік того, куди йде зброя, але й припинення крадіжок і відкатів, пов’язаних із переміщенням такої кількості матеріальних засобів до України", — пише видання.

Зараз, більше ніж через рік після вторгнення, Сполучені Штати підтримують дві великі мережі, одну публічну та іншу таємну. Кораблі доставляють вантажі до портів Бельгії, Нідерландів, Німеччини та Польщі, і ці вантажі транспортуються вантажівками, потягами та повітрям до України. Проте таємно флот комерційних літаків перетинає Центральну та Східну Європу, транспортуючи зброю та підтримуючи операції ЦРУ.

Високопоставлений чиновник адміністрації сказав, що велика частина мережі була успішно прихована, і що було неправильно припускати, що російська розвідка знає подробиці зусиль ЦРУ. У Вашингтоні вважають, що якби маршрут постачання був відомий, Росія атакувала б хаби та маршрути, сказав чиновник.

Нагадаємо, що 5 липня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україні щоразу доводиться вибивати допомогу із західних партнерів, поки РФ продовжує руйнувати українські міста.

Раніше повідомлялося, що Угорщина відмовляється фінансувати постачання зброї Україні, доки українська влада не виключить банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни.