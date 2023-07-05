Мобілізація в Україні: яких бійців найбільше потребують ЗСУ в липні

Серед найбільш затребуваних спеціальностей в армії — піхота, танкісти, артилеристи і льотчики, розповіли в ТЦК.

В Україні триває активна хвиля мобілізації, під час якої представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) вручають повістки чоловікам призовного віку просто на вулиці, що далеко не завжди викликає схвалення суспільства. Втім, відмовитися від подібної практики поповнення лав ЗСУ Україна не може, оскільки армія безперервно потребує нових бійців. Про це повідомляє керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тищенко.

За словами воєнкома, з власної ініціативи до військкоматів приходять лише 20%, половина з них — контрактники. Ця цифра — вельми невеликий показник від тих планів, які потрібно виконувати. В іншому разі мобілізація буде провалена.

На сьогодні найбільш затребуваними спеціальностями в армії є:

піхота;

танкісти;

артилеристи;

льотчики;

десантники.

Тищенко зазначає, що кожен навчальний центр, куди направляють майбутніх бійців після проходження медкомісії, має свою специфіку. Призовників розподіляють залежно від їхньої спеціальності. Керівник Львівського обласного ТЦК і СП додав, що вручення повістки, як і раніше, не означає негайного відправлення в зону бойових дій.

Фокус раніше детально розбирав, з якими хворобами українців не беруть до лав ЗСУ. Згідно з Додатком 1 про військову лікарську експертизу за наявності проблем зі здоров'ям військовозобов'язані поділяються на дві категорії: повністю непридатні як у мирний час, так і під час війни, і обмежено придатні. Їх можуть призвати, коли це знадобиться. Існує також конкретний перелік хвороб, з якими не беруть до армії. Серед таких захворювань: новоутворення, хвороби крові та кровотворних органів, порушення ендокринної системи, харчування та порушення обміну речовин, хвороби нервової системи.

Також Фокус писав про те, що 29 червня депутати Верховної Ради розширили список призовників на службу в 2023 році. Зміни стосуються українців, під опікою яких перебувають родичі з інвалідністю першої та другої груп.