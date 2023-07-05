"Відбили низку територій": Сирський підтвердив успіхи ЗСУ на північ від Бахмуту (фото, карта)

Генерал показав, як бійці ЗСУ вибивають армію РФ з зайнятих позицій. У деяких випадках бійцям вдалося підкрастися впритул до ворога.

10 бригада "Едельвейс" посунула лінію фронту на північ від Бахмуту на Донеччині. Генерал Олександр Сирський, командувач Сухопутними силами, запевнив, що бої ідуть на підступах до населеного пункту. Відео з кадрами протистояння генерал опублікував у офіційному Telegram-каналі.

На відео видно місцевість, яку заволокло білим димом від пострілів. Поверхня землі прорізана окопами, по яких пробираються бійці ЗСУ.

Бій в окопах армії РФ на північних підступах до Бахмуту

Крім того можна побачити деякі деталі бою з російськими окупантами:

український військовий швидко встановлює міномет і завдає удару у напрямку позицій ворога;

Український військовий стріляє з міномета

боєць ЗСУ підбирається до російського бліндажа і кидає гранату прямо в отвір.

Боєць ЗСУ кидає гранату всередину російського бландажа

Сирський зазначив, що вдалось вигнати підрозділи армії РФ з "низки територій".

Генерал наразі не повідомив, де саме відбувався бій, у якому брала участь 10 ОДШБр "Едельвейс". Однак на карті бойових дій DeepState вказано ділянки, де останнім часом відбувались зміни:

у районі села Оріхово-Василівки вздовж траси М03 звільнено 1,6 кв. км;

у районі Берхівка-Ягідне "сіра зона" пересунулась углиб російських позицій.

Ситуація на Бахмутському відтинку фронту станом на 5 липня 2023 року

Між тим Генштаб ЗСУ підтверджує, що українські війська ведуть бій на північному та південному підступах до Бахмуту на Донеччині — інших деталей ситуації командування не роз'яснює.

Звіт Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 липня 2023 року

Зазначимо, Костянтин Машовець, військовий оглядач, зауважив, що на Бахмутському відтинку фронту "щось назріває". Зокрема, армія РФ перекидає нові підрозділи під Бахмут: з одного боку, вони ніби готуються атакувати, з іншого — намагаються артилерією зупинити просування ЗСУ.

Між тим генерал Сирський менше доби тому анонсував: він впевнений, що Бахмут незабаром звільнять.

Нагадуємо, Генштаб ЗСУ розповів про успіхи українських Сил оборони на східному фронті. Зокрема, визнав, що визволено село Кліщіївку, яке розташоване за 2,5 км від південних околиць Бахмуту.

Тим часом на Донеччині армія РФ почала використовувати нову розробку — дрони-камікадзе "Овод". Попередньо відомо, що він здатен підняти вибухівку вагою 5 кг: росіяни стверджують, нібито використали його для удару по укріпленнях ЗСУ.