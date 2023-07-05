"ППО не працює": під тимчасово окупованим Бердянськом лунають вибухи, — соцмережі

За даними місцевих жителів, у Бердянському районі пролунало щонайменше 7 вибухів. Російська ППО, як повідомляється, збила лише одну ракету.

У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости.

За даними окупаційної влади, "спрацювала система ППО".

Українські джерела повідомляють, що в місті є прильоти.

"Пешеход не працює. Є прильоти", — повідомляє Telegram-канал "Збройні Сили України. Війна з окупантами".

Також місцеві канали заявляють про те, що ППО окупантів спрацювала лише один раз. Загалом пролунало 7 вибухів, 6 з яких — прильоти.

Пізніше стало відомо, що вибухи пролунали не в самому місті Бердянськ, а в районі — ймовірно, біля населеного пункту Нововасилівка.

Офіційних коментарів від окупаційної влади поки що не було.

с. Нововасилівка, Бердянський район

Нагадаємо, наприкінці червня в Міноборони повідомили, що українські захисники з початку наступу звільнили на півдні України 130 кв. км території. На Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають активні та досить важкі бойові дії. Сили оборони вирівнювали лінію фронту та покращували оперативно-тактичне положення.

Також Сили оборони України 30 червня знищили штаб російських окупантів і склад із пальним у тимчасово окупованому Бердянську. За наявними даними, позиції противника були вражені в околицях міста, яке захопила понад рік тому Російська Федерація. Плани противника з кожним успішним ударом ЗСУ руйнуються, адже від таких ударів страждає логістика окупаційних російських підрозділів.