"ППО не працює": під тимчасово окупованим Бердянськом лунають вибухи, — соцмережі
За даними місцевих жителів, у Бердянському районі пролунало щонайменше 7 вибухів. Російська ППО, як повідомляється, збила лише одну ракету.
У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости.
За даними окупаційної влади, "спрацювала система ППО".
Українські джерела повідомляють, що в місті є прильоти.
"Пешеход не працює. Є прильоти", — повідомляє Telegram-канал "Збройні Сили України. Війна з окупантами".
Також місцеві канали заявляють про те, що ППО окупантів спрацювала лише один раз. Загалом пролунало 7 вибухів, 6 з яких — прильоти.
Пізніше стало відомо, що вибухи пролунали не в самому місті Бердянськ, а в районі — ймовірно, біля населеного пункту Нововасилівка.
Офіційних коментарів від окупаційної влади поки що не було.
Нагадаємо, наприкінці червня в Міноборони повідомили, що українські захисники з початку наступу звільнили на півдні України 130 кв. км території. На Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають активні та досить важкі бойові дії. Сили оборони вирівнювали лінію фронту та покращували оперативно-тактичне положення.
Також Сили оборони України 30 червня знищили штаб російських окупантів і склад із пальним у тимчасово окупованому Бердянську. За наявними даними, позиції противника були вражені в околицях міста, яке захопила понад рік тому Російська Федерація. Плани противника з кожним успішним ударом ЗСУ руйнуються, адже від таких ударів страждає логістика окупаційних російських підрозділів.