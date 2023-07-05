300 тисяч експонатів: РФ готується до грабежу "Херсонеса Таврійського" в Криму, — ЦНС

За інформацією підпілля, місцева "влада" вже наказала підготувати документи до кожного об'єкта. Якою буде кінцева точка експонатів — приховується.

Російські окупанти готуються до того, щоб пограбувати "Херсонес Таврійський" у тимчасово захопленому Криму і вивезти звідти важливі експонати, які належать Україні. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 5 липня.

За інформацією українського підпілля, окупаційна "влада" вже готує так звані "акти передачі на реставрацію для подальшого експонування поза музеєм". Йдеться про щонайменше 300 тисяч експонатів із фондів заповідника.

"Кому планується передавати фонди, поки невідомо, але відомо, що це за межами півострова. При цьому слід зазначити, що до кінця 2014-го у фондах загалом зберігалося близько 500 тис. одиниць зберігання (основний і допоміжний фонд), із них 300 тис. — це весь основний фонд", — ідеться в повідомленні.

Тобто, документи мають бути готові на більшу частину експонатів, які належать Україні і перейшли під тимчасовий контроль Російської Федерації після незаконної окупації у 2014 році.

У Центрі національного спротиву нагадали, що подібні дії росіяни вже проводили в Херсонській області, в страху перед українським контрнаступом. До Криму тоді вивезли всі фонди Каховського історичного музею. Також на території півострова опинилися щонайменше 15 тисяч картин із Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка.

У якому зараз стані всі експонати — невідомо, адже Україна не має до них доступу.

Нагадаємо, 28 грудня 2022 року повідомлялося, як за допомогою пограбування музеїв, вивезення експонатів і знищення пам'яток Російська Федерація знищує українську культуру. Усе — від спалення українських книжок і до пограбування музеїв — спрямоване на те, щоб стерти культурний код української нації.