Адвокат вирішив не оскаржувати: суд виніс вирок блогерці, яка знімала роботу ППО (фото)

Відомо, що Ірина Воронова повністю визнала свою провину і вирішила укласти угоду з правоохоронцями. При цьому спочатку їй загрожувало 5 років позбавлення волі.

Київська блогерка і співачка Ірина Воронова отримала рік умовного покарання у справі про публікацію кадрів із роботою ППО. Таке рішення ухвалив Дніпровський районний суд Києва, про що повідомили у пресслужбі столичної прокуратори.

"Обвинувачена повністю визнала свою вину та уклала угоду зі слідством. Дніпровський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік", — ідеться в повідомленні.

Правоохоронці не називають у своєму релізі імені Воронової, однак про це вказують ЗМІ.

Що відомо про справу Воронової?

Нагадаємо, 17 травня 2023 року під час нічної масованої ракетної атаки росіян територією Києва кілька блогерів опублікували в соціальних мережах відео- та фото-зйомку роботи протиповітряної оборони України. Серед тих, хто оприлюднив інформацію, була співачка Ірина Воронова, дружина київського бізнесмена Юрія Чернецького, який відбуває термін у в'язниці за поширення наркотиків.

Блогерка виклала публікацію, на якій було видно роботу ППО, і вказала місце, звідки велася зйомка. Інформація швидко розлетілася російськими інтернет-ресурсами. Ірина спробувала швидко видалити записи і вибачитися, але це не допомогло їй уникнути відповідальності.

Фото: Скриншот

Вороновій оголосили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (про переміщення, рух або розташування ЗСУ, або інших утворених відповідно до законів військових формувань в умовах воєнного стану). За цією статтею їй могло загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Раніше суд обрав Вороновій запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, через що співачка скаржилася, що наражає себе та дітей на небезпеку, не маючи можливості спуститися до бомбосховища під час повітряної тривоги. Співачка також зазначала, що шкодує про зроблену помилку.

Фокус раніше писав про те, що після нетривалого затишшя на початку липня ЗС РФ відновили обстріл Києва та області боєприпасами, що баражують. Українській ППО вдалося всі БПЛА в районі столиці збили, але уламки пошкодили кілька приватних будинків.