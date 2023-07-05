Україна та Польща готуються до "можливих провокацій" на кордоні з Білоруссю, — Наєв (відео)

Генерал-лейтенант Сергій Наєв підкреслив, що українські бійці виборюють мир для всього світу та потребують лише зброї. Він проінформував, що кордон з Білоруссю посилили не лише українці, але й поляки.

Україна укріплює кордон з Білоруссю: патрулі поліції та підрозділи контррозвідки перевели на посилений режим бойового чергування, а також збільшили кількість піших та мобільних груп патрулювання. Про це 5 липня заявив у соцмережах командувач Сил оборони України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, план тренувань захисників у прикордонних районах — вже розроблений та затверджений. Окрім того, генерал-лейтенант розповів, що засобами та особовим складом посилили усі райони лінії кордону, де існувала загроза проникнення ворога.

Україна також тісто співпрацює з Польщею: партнери теж посилять кордон з Білоруссю через "можливі провокації".

"Всі ж інші Європейські країни мають чітко усвідомити, що між хаосом війни й мирним життям стоять наші воїни. Саме Україна зараз бореться за мирне життя для всього світу. Нам потрібна лише зброя, а воювати ми вміємо як ніхто інший", — заявив Наєв.

Генерал-лейтенант підкреслив, що пишається кожним українським воїном.

Нагадаємо, 5 липня керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль показав, як нині виглядає кордон з Білоруссю. Він завірив, що на півночі регіон перетворюється на "непрохідну фортецю".

Бригадний генерал Олексій Громов заявив, що найбільшу військову підтримку РФ отримує від Ірану, Білорусі та Північної Кореї. Деякі країни, за його словами, сприяють постачанню в Росію компонентів для виробництва сучасного озброєння.