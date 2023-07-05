Росія планує набрати до армії ще півмільйона військовослужбовців, – Генштаб ЗСУ

Кремль планує додатково поповнити збройні сили РФ за рахунок набору контрактників для комплектування підрозділів, які зазнали втрат у зоні бойових дій.

Росія планує поповнити свою армію ще на півмільйона військових через втрати на війні проти України. Про це 5 липня в інтерв’ю "Укрінформ" повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

Громов сказав, що офіційної мобілізації наразі в Росії немає, але продовжується набір військовослужбовців за контрактом.

"Офіційно мобілізація в РФ призупинена. Однак здійснюються заходи з набору військовослужбовців за контрактом для комплектування та поповнення втрат підрозділів у зоні бойових дій. За планами Кремля, до лав збройних сил передбачається додатково залучити до 500 тисяч осіб", — зазначив бригадний генерал.

За його словами, з початку весняного призову окупанти змогли залучити лише від 6 до 15 тисяч осіб на контрактну службу. Втім, керівництво РФ планує у стислі терміни поліпшити ситуацію. Росіяни планують це зробити шляхом формального "влиття" до складу збройних сил бойовиків приватних військових компаній.

Олексій Громов також поінформував, що нині в центрах підготовки на території Білорусі проходять навчання від 3 до 5 тисяч мобілізованих російських військовослужбовців.

На його думку, зважаючи на значний мобілізаційний ресурс, РФ здатна повністю забезпечити власні збройні сили особовим складом для ведення тривалої війни на виснаження.

Також відомо, що з 1 квітня до 15 липня 2023 року в Росії йде призов на військову службу громадян від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають призову. За цей період планують набрати 147 тисяч осіб.

5 липня Фокус повідомляв, що РФ відправили в Україну велику партію Т-54/55. Російська армія має намір використовувати танки-камікадзе, які нашпиговані тротилом та авіаційними бомбами. На думку експертів, у такий спосіб росіяни хочуть перетворити "старе залізо" на ефективну і руйнівну бомбу.

Раніше ми писали, що росіяни можуть застосовувати на полі бою танки-камікадзе, які матимуть дистанційне керування. Такі розробки велися ще за радянської епохи.