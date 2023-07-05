Чи є російські ядерні заряди в Білорусі на даний момент: у ЗСУ оцінили загрозу

Наявність ядерних зарядів на території Білорусі станом на липень 2023 року Громов оцінив як малоймовірну.

У Генштабі ЗСУ поки що не підтвердили інформацію, що в Білорусь нібито доставили першу партію ядерних зарядів. Щоб це реалізувати, потрібен складний технологічний процес. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов в інтерв'ю Укрінформ.

Генерал повідомив, що для зберігання ядерних боєприпасів на території Білорусі необхідно створити спеціальні умови. Він вказав на необхідність розгортання спеціалізованої бази для обслуговування таких боєприпасів. Це передбачає створення інфраструктури та об'єктів, які забезпечать безпечне та ефективне зберігання, обслуговування та забезпечення безпеки ядерного арсеналу.

Наявність ядерних зарядів на території Білорусі станом на липень 2023 року Громов оцінив як малоймовірну.

"Наскільки реальна загроза використання ядерної зброї проти України — важко сказати. Не слід забувати, що це війна з підступним супротивником, який не дотримується міжнародного права і готовий на все заради досягнення своїх цілей. Яскравим прикладом для нас є знищення росіянами Каховської ГЕС", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що, якщо Російська Федерації застосує ядерну зброю, намагаючись зупинити контрнаступ Збройних сил України, то опиниться у війні проти Північноатлантичного Альянсу.

25 травня на зустрічі міністрів оборони Білорусі та РФ було підписано документ про розміщення нестратегічної ядерної зброї на території республіки. Йшлося про зберігання снарядів, а не про передачу, тобто контролювати їх будуть росіяни.