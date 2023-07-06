Очікування України не виправдаються: Буданов висловився про прийдешній саміт НАТО

Глава української розвідки заявив, що вже бачив чернетки виступів для майбутнього засідання представників країн НАТО у Вільнюсі.

Україна не отримає запрошення до Північноатлантичного Альянсу на засіданні у Вільнюсі. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Times від 5 липня.

Як зазначають журналісти, за деякими даними, Кирило Буданов отримує більше загальної британської та американської розвідувальної інформації, ніж багато членів НАТО. Зокрема, він упевнений, що Україну не буде запрошено до Альянсу наступного тижня.

"Мені важко схвалити саміт НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не виправдаються", — сказав Кирило Буданов

У публікації сказано, що очільник української розвідки висловив розчарування рішенням союзників. Він також зазначив, що це не просто здогадки.

"Я впевнений, що якісь слова будуть оголошені, але більше нічого. Я майже впевнений, що говоритимуть далі: я бачив чернетки виступів", — заявив глава ГУР.

Нагадаємо, що 3 липня президент Володимир Зеленський звернувся до Джо Байдена із закликом запросити Україну до НАТО зараз, навіть якщо вступ відбудеться після війни. За його словами, це стане стимулом для бійців ЗСУ,

Раніше, 28 червня, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас анонсувала "сюрприз" щодо членства України в НАТО. Вона також заявила, що єдина дієва гарантія безпеки для України — це членство в Альянсі.

Ми також писали про те, що за даними ЗМІ від 5 липня, Джо Байден наполягає на тому, щоб нинішня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн стала новим генеральним секретарем НАТО.