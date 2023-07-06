Нічний обстріл Львова: під ударом опинився житловий будинок, є поранені (фото)

За даними місцевої влади, уламки російської ракети влучили в житловий будинок, люди опинились під завалами. Крім того, постраждала інфраструктура.

У ніч на 6 липня Збройні сили Російської Федерації атакували Львівську область. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗС України.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті прогриміла серія вибухів, і закликав не публікувати відео з роботою ППО або наслідками обстрілів.

За даними голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, внаслідок російської атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Пізніше Максим Козицький повідомив, що є влучання в багатоквартирний будинок. За його словами, на місці "прильоту" спалахнула пожежа, яку оперативно загасили.

"На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають усю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали", — написав чиновник.

Козицький також опублікував відео з місця події, зазначивши, що Росія прицільно б'є по житлових будинках.

Андрій Садовий повідомив, що на житловий будинок у Львові впали уламки ракети. Під завалами опинилися люди. За даними мера, у місті щонайменше четверо поранених.

"Кількість збільшується. Дані уточнюються. Одну людину у важкому стані везе швидка", — повідомив Андрій Садовий.

Зі свого боку співачка Христина Соловій написала, що через атаку росіян на Львів у неї вдома вибило вікна.

Нагадаємо, що 4 липня в місті Первомайський Харківської області прогримів вибух. У цей же час у населеному пункті мала відбутися церемонія прощання з українським захисником Олегом Фадєєнком. Поранення дістали 16 осіб.

Раніше, 3 липня, ЗС РФ також атакували центр Сум, унаслідок чого було пошкоджено багатоповерхову будівлю та загинуло двоє людей. Щонайменше 19 людей дістали поранення.