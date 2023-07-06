"Ми дуже чітко заявили": у США прокоментували ситуацію навколо Запорізької АЕС

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що продовження окупації росіянами ЗАЕС несе загрозу. За її словами, там не повинно бути бойових дій.

США продовжують уважно стежити за ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції, окупованої Збройними силами Російської Федерації. Про це сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на пресбрифінгу 5 липня.

Коментуючи інформацію про те, що росіяни розмістили предмети, що нагадують вибухівку, на даху Запорізької АЕС, Жан-П'єр сказала, що США не зв'язувалися з цього приводу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією на електростанції. Це те, що, очевидно, ми робили протягом деякого часу", — заявила Карін Жан-П'єр.

Водночас спікерка відмовилася говорити, чи підтримують у Білому домі законопроєкт, згідно з яким, будь-які ядерні опади, зокрема внаслідок ушкодження Запорізької атомної електростанції, мають привести в дію Статтю 5 НАТО.

"Ми дуже чітко заявили, що окупація Росією цього заводу небезпечна, і поблизу цього заводу не повинно бути бойових дій", — підсумувала Жан-П'єр.

Нагадаємо, що республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блументаль внесли на розгляд до Сенату проєкт резолюції, згідно з яким, якщо РФ завдасть ядерного удару по Україні або спровокує катастрофу на ЗАЕС, то опиниться у війні проти НАТО.

Ми також повідомляли, що за даними Інституту вивчення війни від 4 липня, ймовірність того, що Російська Федерація спровокує ядерну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції, є низькою.

Зі свого боку представник ГУР МО Андрій Юсов заявив 4 липня, що висловлювання російських пропагандистів щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції є частиною інформаційної операції.