Заборонені у 123 країнах: США можуть відправити касетні боєприпаси в Україну, — CBS

Київ і Вашингтон не є підписантами Конвенції про касетні боєприпаси. На думку американських чиновників, така допомога може суттєво змінити ситуацію на фронті.

Сполучені Штати можуть ухвалити рішення про постачання Україні касетних боєприпасів протягом поточного тижня. Про це 5 липня повідомив американський телеканал CBS News.

Джерела, не розголошені телеканалом, згадують про можливе схвалення давнього запиту України на постачання касетних боєприпасів із боку адміністрації США. За даними видання, це допоможе Збройним силам України в розв'язанні проблеми "високого попиту на боєприпаси" в умовах контрнаступу.

Раніше, минулого місяця, Лаура Купер, заступниця помічника глави Пентагону з питань Росії, України та Євразії, зазначила, що касетні боєприпаси можуть вплинути на ситуацію на полі бою та стати цінним ресурсом для ЗСУ, особливо в протистоянні "російським позиціям, що зміцнилися", пишуть журналісти.

Касетні боєприпаси містять десятки невеликих бомб, які розсіюються під час вибуху, і були заборонені більш ніж у 100 країнах, оскільки нерозірвані бомби можуть становити небезпеку для цивільного населення протягом багатьох років після закінчення бойових дій.

Країни-учасниці Конвенції про касетні боєприпаси, яка набула чинності 2010 року, зобов'язуються не використовувати, не виробляти й не зберігати касетні боєприпаси. Наразі 123 держави є сторонами або підписантами цього документа. Повідомляється, що США, Росія та Україна не є підписантами цієї конвенції. Зазначається, що на полі бою в Україні вже застосовувалися касетні снаряди.

Нагадаємо, 30 червня американський телеканал CNN повідомляв, що збережені у великих кількостях касетні боєприпаси, які США поступово виводили з експлуатації з 2016 року, можуть стати цінним ресурсом для Збройних сил України й допомогти їм в успішному проведенні контрнаступу.

Нагадаємо також, що 30 червня в Пентагоні не підтвердили плани передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Прессекретар Пентагону Патрік Райдер також прокоментував ситуацію в РФ після військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.