Рішень немає: у Пентагоні не підтверджують планів передати Україні далекобійні ракети ATACMS

Прессекретар Пентагону Патрік Райдер також прокоментував ситуацію у РФ після військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

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У США не ухвалили рішення про те, щоб передати Україні ракети ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані в 300 кілометрів. Про це заявив прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер під час брифінгу 29 червня.

За його словами, він бачив публікацію WSJ, у якій ідеться, що в Міноборони США обговорюють можливість надання Україні ракет великої дальності дії.

"Скажу, що мені нічого оголошувати щодо ATACMS. І мені безумовно не відомо ні про які неминучі рішення, що стосуються ATACMS", — заявив Райдер.

Крім того, як пише Fox News, Райдер також прокоментував ситуацію у РФ після військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. За його словами, Міноборони США уважно стежить за тим, що відбувається. Насамперед американська розвідка зосереджена на тому, що може викликати "стратегічну нестабільність".

"На даному етапі ми не бачили нічого, що турбувало б нас, і, звичайно, нічого, що вимагало б зміни нашої власної силової позиції", — сказав він.

Також повідомляється, що Райдер не став коментувати, чи бачив Пентагон докази того, що ПВК "Вагнер" хоче зробити Білорусь своєю новою базою для операцій.

Нагадаємо, у лютому 2023 року, ЗМІ повідомляли, що США не можуть передати Києву далекобійні ракети ATACMS через їхній дефіцит. Так, у Вашингтоні попередили українських колег, що у них немає зайвих армійських тактичних ракетних систем.

Крім того, ще на початку травня 2023 року міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що Сполучені Штати не передають Україні далекобійні ракети ATACMS, тому що у світі їх небагато, а також тому, що в Білому домі побоюються, що ЗСУ можуть завдати удару по території Росії.