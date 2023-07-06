Вночі Росія залучила 6 ракетоносіїв із загальним залпом 36 ракет, – ОК "Південь" (відео)

Зенітним підрозділам та авіації вдалось знищити сім із десяти крилатих ракет "Калібр", які спочатку рухалися у північному напрямку, але згодом змінили курс.

Для масованої атаки вночі 6 липня Росія залучила щонайменше 6 ракетоносіїв із загальним залпом у 36 ракет. Про це в ефірі телемарафону повідомила Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня.

Вона зазначила, що на вечір 5 липня сконцентрувалися 4 ракетоносії, було очевидно, що ворог готується до атаки. Вночі російська війська збільшили кількість ракетоносіїв. Протягом нічної атаки РФ залучила щонайменше 6 ракетоносіїв – 3 надводних і 3 підводних. Загальний залп ракет типу "Калібр" до 36 одиниць.

Прокоментувала Гуменюк й атаку на Львів. Вона зазначила, що "Калібри" здатні долати значну відстань, тому небезпечні для усіх областей України.

"Наголошую, 2,5 тисячі кілометрів це відстань, яку може подолати "Калібр" випущений з моря. Він фактично покриває всю територію України, долетіти може куди завгодно", – пояснила вона.

Гуменюк додала, коли над містом відбуваються збиття, і уламки також можуть нашкодити, тому варто оперативно реагувати на повітряну тривогу. Реагувати потрібно, де б не жила людина.

Атака на Львів вночі 6 липня 2023 року

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ворог завдав удару з акваторії Чорного моря. Кілька груп ракет спершу рухалися у північному напрямку. Зенітним підрозділам та авіації вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет "Калібр". Внаслідок цього відбулося влучання у цивільну інфраструктуру у Львові.

За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, росіяни прицільно б'ють по житлових будинках. За його словами, одна з ракет влучила в багатоповерхівку, також є пошкодження інфраструктури.

Нагадаємо, 6 липня президент Володимир Зеленський оцінив наслідки нічного удару російських військ по Львову. Він висловив родинам загиблих та поранених та пообіцяв відповідь.