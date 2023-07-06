"Просив прискорити": Зеленський пояснив, чому контрнаступ просувається повільно, — CNN

За словами президента України, через те, що союзники затягують із постачанням зброї, Сили оборони втрачають час, який росіяни використовують для того, щоб краще укріпитися на захоплених територіях.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що просив союзників про прискорення постачання озброєння для старту контрнаступу. Про це глава держави розповів в інтерв'ю виданню CNN, опублікованому 5 липня.

"Я вдячний США як лідерам за нашу підтримку, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли б почати наш контрнаступ раніше, і нам потрібна вся зброя і матеріальні засоби для цього. Чому? Просто тому, що якщо ми почнемо пізніше, це піде повільніше", — заявив Зеленський.

Зеленський зазначив, що повільне постачання озброєння може призвести до труднощів на фронті та уповільнення процесу контрнаступу.

"Я хотів, щоб контрнаступ відбувся набагато раніше, тому що всі розуміли, що якщо ми почнемо пізніше, велика частина нашої території буде замінована. Ми надаємо ворогу час і можливість розставити більше мін і зміцнити оборонні позиції", — наголосив Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ

4 липня начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін зазначив, що ЗСУ роблять спроби "взяти росіян змором", щоб зрештою розірвати ворожі оборонні рубежі під час масштабнішого контрнаступу.

Також 4 червня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що темпи українського контрнаступу не вказують на безвихідь і показують можливість України повернути значну частину своїх територій.

5 липня в ISW повідомили, що Сили оборони провели наступальні операції на п'яти ділянках фронту і провели успішні удари по тилу російських окупантів.

Крім того, 5 червня російські пропагандисти повідомляли, що війська РФ, імовірно, були змушені вийти з населеного пункту Кліщіївка, через що Бахмут незабаром опиниться під вогневим контролем ЗСУ.