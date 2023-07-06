Росія тримає потужне угруповання на фронті у 180 000 солдатів, — Череватий

Сили оборони, попри зосереджене на лінії фронту велике угруповання ЗС РФ, не дають ворогу просуватися, а в районі Бахмута тривають запеклі бої, повідомив Сергій Череватий.

На першій та другій лініях оборони українського фронту перебувають близько 180 тисяч російських солдатів. Про це в ефірі телемарафону 6 липня сказав заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

За його словами, зараз ворог концентрує увагу на окремих напрямках, зокрема, на Куп'янському, де він вже багато тижнів намагається прорвати оборону українських сил, хоча б в деяких місцях, проте зазнає невдач. Попри те, що в них там велике угрупування, їм не вдається досягти хоча б мало-мальського значущого успіху.

"Понад 180 000 – це угруповання, яке стоїть на першій та другій лініях оборони, це підрозділи забезпечення. Все угрупування, яке дозволяє їм повноцінно діяти згідно з усіма правилами військової науки. Штурмові підрозділи, танкові, артилерійські підрозділи забезпечення та інші", – сказав Череватий.

Він зауважив що, якби Україна отримала винищувачі F-16, справа з визволення України пішла б швидше.

"ЗСУ б показали, що мають колосальний досвід, якого не має ніхто у світі — вони використовують усю "лінійку" радянської та західної зброї, і що вміють інтегрувати наші операції та досягати значного успіху. Я переконаний, що це б допомогло пришвидшити звільнення нашої землі завдаючи потужні удари по авіації ворога і по наземним цілям", – пояснив Череватий.

Він додав, що у Кліщіївці під Бахмутом дуже потужно працюють Сили оборони України, але розкривати поки усіх подробить він не може.

"Судячи з того, як у ворожих пабліках йде нагнітання паніки, я думаю, для них дуже символічною буде назва Кліщіївка", — повідомив заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, що 5 липня російські військкори повідомляли про складну ситуацію для окупантів в районі Бахмута. Декотрі навіть заявляли про відведення ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що 6 липня Генштаб ЗСУ повідомив про те, що Сили оборони провели успішні наступальні дії в районі Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах.