"Зламали замки та силоміць витягують вірян": у Києво-Печерській лаврі опломбовують будівлі

В УПЦ МП скаржаться на "самоуправство" силовиків, які самі нібито порушують закон і до того ж зірвали службу.

У Києві-Печерській лаврі представники заповідника за підтримки силовиків опломбовують будівлі монастиря. Про це 6 липня повідомляють у телеграм-каналі Української православної церкви.

"Сьогодні вранці зламали замки й опечатали 70-й корпус, де розташована резиденція Предстоятеля УПЦ. Поліція перекрила прохід по території обителі в декількох місцях і силою відтягнула вірянок від дверей корпусу 69", — ідеться в повідомленні.

В УПЦ МП скаржаться, що через те, що заповідник опечатував корпуси монастиря, віряни "через технічні причини" не змогли потрапити на богослужіння.

"Священники причащають вірян через решітку", — повідомили в УПЦ МП.

Зазначається, що юристи УПЦ МП вважають опломбовування приміщень Києво-Печерської лаври кримінальним правопорушенням і закликали правоохоронців "не сприяти протиправним діям заповідника та не ставати співучасниками злочину".

Також адвокат УПЦ МП Микита Чекман повідомив, що правоохоронці застосовують силу проти вірянок, і додав до своїх слів відповідне відео. На ньому видно, як саме парафіянки накинулися на правоохоронців, які намагаються затримати правопорушника. Від вірянок силовиків відбиває чоловік у салатовому жилеті.

У Національному заповіднику Києво-Печерська лавра вірян заздалегідь попередили про зміни в режимі роботи території Нижньої лаври 6 липня.

"До уваги відвідувачів! 6 липня 2023 року через технічні причини територія Нижньої лаври заповідника працюватиме з 11:00 до 18:00. Перепрошуємо за тимчасові незручності й дякуємо за розуміння", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Мінкульт і Національний заповідник Києво-Печерська лавра вимагали від ченців УПЦ МП залишити корпус лаври до 4 липня.

Раніше повідомлялося, що в УПЦ МП заявили, що не залишать лавру. В юридичному відділі лаври вважають вимоги Національного заповідника такими, що не відповідають українському законодавству.