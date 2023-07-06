"Польща може захопити західну України": Лукашенко натякнув на участь Білорусі у війні

Білоруський диктатор вважає, що багато залежить від контрнаступу України у найближчі місяці та знову запропонував перемовини для завершення війни.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Польща може вторгнутися на територію України та відвоювати "історичні" території. Про це 6 липня інформує "Белта".

З його слів, для Білорусі та Росії абсолютно неприйнятна ймовірність захоплення західних територій України з боку Польщі або інших країн Заходу. Він обговорив це питання з очільником Кремля Володимиром Путіним.

"Повне взаєморозуміння", – розповів Лукашенко про результат розмови.

Диктатор Білорусі знову намагався спровокувати націоналістичні кола з сусідніх держав на атаку України. Він натякнув, що Росія та Білорусь не проти захопити й західні українські землі, тому готові спільно атакувати у разі втручання інших країн.

"Для нас це неприйнятно", – підкреслив білоруський лідер.

З його слів, багато залежить від контрнаступу України та можливості звільнення територій, які окупували російські війська. У разі невдалих дій для Києва він пророкує "перемовини, з якими Європа погодиться".

Олександр Лукашенко вважає, що Білорусь перебуває в переговорному процесі, але наразі він зайшов у глухий кут. Він нагадав, що перші три раунди пройшли на території країни, де він "керує". З його слів, президент України Володимир Зеленський не готовий до компромісів з Росією, а європейські лідери нібито підтримують.

Нагадаємо, наприкінці червня Лукашенко затвердив позначення "центрів прийняття рішень" на мапах Білорусі. На його думку, західні цінності загрожують Білорусі, тому він готується завдати ударів по ключовим точкам. Один з етапів підготовки — визначення координат, по яким стрілятиме. Диктатор провів паралель між визволенням від німецьких загарбників з теперішньою ситуацію у світі.