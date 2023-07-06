"Порівнювати з Чорнобилем не можна": фізик-ядерник про можливий теракт на ЗАЕС

За словами Володимира Борисенка, на Чорнобильській АЕС у 1986 році на блоку, який вибухнув, було 200 тонн палива, на Запорізькій АЕС зберігаються 3000 тонн, але зараз ситуація зовсім різна.

Порівнювати можливий теракт на Запорізькій АЕС із трагедією на Чорнобильській АЕС як мінімум некоректно, бо зараз ЗАЕС не працює і продукти поділу, які там зберігаються, перебувають в іншому стані. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів доктор технічних наук, фізик-ядерник Володимир Борисенко.

"Якщо згадати Чорнобильську станцію, блок, який вибухнув — там було близько 200 тонн палива. А тут 3 тисячі. Тому коли хтось порівнює, то каже, що на ЗАЕС палива в 15 разів більше, тому нібито і наслідки будуть в стільки разів гірші. Але так порівнювати не можна, бо це зовсім інший стан, там інші продукти поділу залишились, в іншому тепловому стані. Це порівняння зовсім не коректне", — пояснив Володимир Борисенко.

Він додав, що у випадку, якби Запорізька атомна станція працювала як раніше, то можна було б ще розглядати якісь сценарії на кшталт Чорнобильської катастрофи, щоправда це було б у 10 разів менше — радіація виходила би в різні боки, її відносило вітром, але в навколишнє середовище потрапило би у 100 разів менше радіоактивних речовин, ніж як це сталося після аварії на Чорнобильській АЕС.

"Бо під час Чорнобиля у нас відкрився повністю реактор, паливо на кілометри розлетілося навколо. Тому і вся радіація, відповідно, потрапила одразу в навколишнє середовище, і нічого не перешкоджало її розповсюдженню", — додав фізик-ядерник.

Нагадаємо, що начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що загроза російського теракту на захопленій ЗАЕС в окупованому Енергодарі зменшується. Розголошувати причини таких висновків він не став.

Раніше повідомлялося, що на реакторі Запорізької АЕС виявлено невідомі об'єкти. Генштаб ЗСУ повідомив, що на дахах енергоблоків окупанти розмістили предмети, схожі на вибухівку.