"Мінують усе": в "Енергоатомі" назвали кількість військових РФ на Запорізькій АЕС (відео)

Повністю заміновано периметр станції та під'їзні шляхи, а російські загарбники нехтують правилами безпеки та встановлюють вибухівку на важливому обладнанні.

Ситуація на Запорізькій АЕС критична, а на об'єкті перебувають 700 російських військових. Про це повідомив в ефірі телемарафону президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Кількість окупантів постійно змінюється. Наразі на території ЗАЕС є велика кількість зброї та вибухівки.

Живлення поновлено на станції. Запорізька АЕС, зі слів Котіна, все ж у зоні ризику підриву.

"Є й усі інші речі, які не потрібно, щоб були на такому об'єкті", – заявив керівник "Енергоатому".

Петро Котін додав, що станцію російські загарбники замінували. Периметр об'єкта та під'їзні шляхи заміновано. Цей аспект у будь-якому разі значно підвищує ризики. Керівник "Енергоатому" звернув увагу, що росіяни не звертають увагу, наскільки цінним є обладнання та нехтують правилами безпеки.

"Вони мінують там усе, попри те, чи важливе це обладнання", – наголосив він.

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Загроза теракту на ЗАЕС

У мережі 6 липня з'явилися супутникові знімки від Planet Labs, що були зроблені 5 липня. На них помітні невідомі об'єкти, розташовані на дахах енергоблоків Запорізької АЕС, про які раніше повідомляли в Генштабі ЗСУ. На світлинах зафіксовано четвертий енергоблок ЗАЕС. Водночас складно визначити, що саме розміщено на дахах реакторів, у зв'язку з роздільною якістю зображення, тому передчасні висновки щодо наявності вибухівки зробити не можна.

Нагадаємо, 6 липня у ГУР заявили, що загроза російського теракту на захопленій Запорізькій атомній станції в окупованому Енергодарі знижується. За словами керівника військової розвідки Кирила Буданова, ймовірність підриву на захопленій станції з боку окупантів потроху сходить нанівець.