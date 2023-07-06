Касетні боєприпаси для ЗСУ: що можуть надати західні партнери (відео)

У США перебувають на зберіганні авіаційні бомби МК-20, які можуть бути використані безпілотниками. Також існують 155-мм артилерійські снаряди DPICM з касетною бойовою частиною, які здатні вражати зону діаметром 300 метрів.

Сполучені штати можуть ухвалити рішення про схвалення поставок касетних боєприпасів в Україну вже цього тижня. Як повідомив новинний канал CBS News, складність цього питання полягає в тому, що боєприпаси заборонені більш ніж у 100 країнах, оскільки бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільного населення протягом багатьох років після закінчення бойових дій.

Можливість надання касетних боєприпасів розглядається Вашингтоном на тлі запиту української сторони, яка потребує такого озброєння для контрнаступу. Журналісти наводять слова одного з чиновників, який пояснив, що ефективність такого озброєння в рази перевершує ефективність звичайних боєприпасів, оскільки площа ураження в п'ять разів більша.

І хоча існує Конвенція щодо касетних боєприпасів 2010 року, яка забороняє використання, виробництво і накопичення запасів касетних боєприпасів у 123 державах, США, Росія і Україна не підписали цей договір. За деякими даними російські та українські бійці вже використовують касетні боєприпаси на полі бою, пишуть автори публікації.

Географія країн-учасниць Конвенції щодо касетних боєприпасів

Що можуть надати партнери

Згідно з інформацією, яку надали члени комітету з питань збройних сил палати представників Адам Сміт і Джейсон Кроу, українська сторона ще в березні запросила касетні авіаційні боєприпаси МК-20. Ці бомби можна скидати за допомогою безпілотників, також вони мають великі бронебійні можливості. Кожен такий снаряд оснащений 247 кумулятивними суббоєприпасами Mk.118 вагою 600 грамів кожен. Вони можуть пробивати броню товщиною до 190 міліметрів.

Крім того, українським збройним силам можуть надати 155-мм артилерійські снаряди DPICM з касетною бойовою частиною. Снаряд складається з 88 окремих субелементів, які гарантовано накривають зону діаметром 300 метрів.

Однак проблема полягає в тому, що цей вид боєприпасів має відсоток елементів, що не розірвалися, — близько 3%. Водночас їм на зміну приходять модернізовані C-DAEM, які мають показник менше ніж 1% щодо суббоєприпасів, які не спрацювали.

Раніше повідомлялося, що на думку американських чиновників, надання Україні касетних боєприпасів може істотно змінити ситуацію на фронті.