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"Ми все бачимо": у Міноборони розкрили деталі удару ЗСУ по складу в Макіївці (відео)

Фото: Скриншот | У Міноборони повідомили деталі удару ЗСУ по складу в Макіївці

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Сили оборони щодня знищують склади та логістичні вузли окупантів, що є "нашою відповіддю" на лобові штурми ЗС РФ.

Унаслідок удару ЗСУ по російському складу в Макіївці 4 липня було знищено "дійсно великий склад", де зберігалася значна кількість реактивних снарядів для РСЗВ БМ-21 "Град". Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, щодня Збройні сили України знищують склади та логістичні вузли окупантів. Саме це є "нашою відповіддю" на лобові штурми ворога. Маляр також зазначила, що лише за останню добу було знищено шість складів боєприпасів на Таврійському напрямку.

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"Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів і пального рано чи пізно стане фатальною. У сучасній війні логістичні цілі є ключовими", — повідомила Маляр.

За словами заступника міністра, знищення складу в Макіївці — яскравий приклад ефективної роботи українських артилеристів, які завдали удару, і аеророзвідників, які його коригували.

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Нагадаємо, 4 липня в районі тимчасово окупованої Макіївки Донецької області прогримів потужний вибух, унаслідок якого було знищено склад боєприпасів Збройних сил Російської Федерації .

Фокус також писав про те, що в тимчасово окупованому Криму 4 липня прогриміли вибухи. За інформацією очевидців, від вибухової хвилі з боку моря в Севастополі тряслися вікна і стіни, а також спрацювала сигналізація автомобілів.

Крім того, Фокус повідомляв про те, що 4 липня безпілотник атакував військову частину в Підмосков'ї, удар був по адміністративній будівлі в місті Кубинка.