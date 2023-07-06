"Ми все бачимо": у Міноборони розкрили деталі удару ЗСУ по складу в Макіївці (відео)

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Сили оборони щодня знищують склади та логістичні вузли окупантів, що є "нашою відповіддю" на лобові штурми ЗС РФ.

Унаслідок удару ЗСУ по російському складу в Макіївці 4 липня було знищено "дійсно великий склад", де зберігалася значна кількість реактивних снарядів для РСЗВ БМ-21 "Град". Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, щодня Збройні сили України знищують склади та логістичні вузли окупантів. Саме це є "нашою відповіддю" на лобові штурми ворога. Маляр також зазначила, що лише за останню добу було знищено шість складів боєприпасів на Таврійському напрямку.

"Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів і пального рано чи пізно стане фатальною. У сучасній війні логістичні цілі є ключовими", — повідомила Маляр.

За словами заступника міністра, знищення складу в Макіївці — яскравий приклад ефективної роботи українських артилеристів, які завдали удару, і аеророзвідників, які його коригували.

Нагадаємо, 4 липня в районі тимчасово окупованої Макіївки Донецької області прогримів потужний вибух, унаслідок якого було знищено склад боєприпасів Збройних сил Російської Федерації .

Фокус також писав про те, що в тимчасово окупованому Криму 4 липня прогриміли вибухи. За інформацією очевидців, від вибухової хвилі з боку моря в Севастополі тряслися вікна і стіни, а також спрацювала сигналізація автомобілів.

Крім того, Фокус повідомляв про те, що 4 липня безпілотник атакував військову частину в Підмосков'ї, удар був по адміністративній будівлі в місті Кубинка.