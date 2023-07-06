РФ почала застосовувати керовані бомби на базі ФАБ-250 з білоруським "секретом": у чому небезпека

За даними журналістів, ЗС РФ, можливо, використовують у бомбах ФАБ-250 — аналог JDAM — білоруський "Модуль-А", який і робить їх керованими.

ЗС РФ почали застосовувати керовані боєприпаси на базі ФАБ-250. Останнім часом у зведеннях Нацполіції Донецької області все частіше зазначається, що війська РФ атакують цивільну інфраструктуру керованими авіабомбами. Про це повідомляє портал Defense Express.

Однак обстрілу такими бомбами піддавалося тільки місто Торецьк, від нього до лінії фронту менше ніж 10 км. Згадані боєприпаси фіксувалися в понеділок, 3 липня, вівторок і четвер. Тоді як цивільну інфраструктуру Донбасу на чималій відстані від фронту окупанти обстрілювали або керованими ракетами Х-31П і Х-59МК, або РСЗВ.

Про те, що такі бомби є на озброєнні російських військ, було відомо ще в травні цього року, але відомості, опубліковані Нацполіцією, поки що єдині, в яких згадується про застосування керованих авіабомб на базі ФАБ-250 (вагою 250 кг).

Невідомо, який саме модуль використовується в радянських ФАБ-250, що робить їх керованими, як і невідомо про максимальну дальність цього озброєння.

ФАБ-250

Є версія, що для модифікації ФАБ-250 використовували модуль УМПК, який спочатку застосовували для 500-кілограмових ФАБ-500М62.

Після того, як ЗС РФ почали застосовувати модуль УМПК для півтонних авіаснарядів, було встановлено, що їхня вага перевищує допустимі навантаження для балкових утримувачів Су-34, що часто призводило до "позаштатних" ситуацій під час атак по цивільній інфраструктурі.

ФАБ-500М62 з модулем УМПК, липень 2023 року

Тому вирішили використовувати бомби меншої ваги.

"Модуль-А"

Не виключено, що для керованих бомб вагою 250 кг використовували напрацювання мінського "558-го авіаремонтного заводу" за проєктом "Модуль-А" як варіанту УМПК.

"Модуль-А" для авіабомб ОФАБ-250 був уперше представлений на виставці МАКС-2009, але відтоді не було відомо, що цю розробку почали пускати в серійне виробництво для армій РФ або РБ. Водночас білоруські розробники активно просували свій "Модуль-А" із заявленою дальністю польоту до 60 км.

Нагадаємо, що в рамках контрнаступу ЗСУ отримають БПЛА "Кажан", "Лелека" та інші в кількості 600 штук.

Також повідомлялося, що Німеччина планує постачати винищувачі Eurofighter Саудівській Аравії замість України.