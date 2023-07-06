"Реальна загроза": РФ хоче перевести 4-й енергоблок ЗАЕС у стан "гарячого зупину"

За інформацією представників "Енергоатому", загарбники свідомо не виконують вимоги українського регулятора і створюють аварійну ситуацію. Частина атомників залишила територію станції.

Російські окупанти планують перевести один з енергоблоків на Запорізькій атомній електростанції у стан "гарячого зупину", що може спричинити аварію. Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому" 6 липня.

За словами директора державного підприємства Петра Котіна, місцеве "керівництво", яке тимчасово контролює станцію, вже видало спеціальне "розпорядження".

Враховуючи підрив Каховської ГЕС, який навмисно організували російські окупанти, водосховище фактично зневоднене. Через це під час запуску великої кількості енергоблоків одночасно може статися аварія, наслідки якої важко передбачити.

"При цьому загарбники свідомо не виконують рішення українського регулятора і не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин". Відтак, у разі функціонування двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" — на станції є реальна загроза аварійної ситуації", — йдеться в повідомленні.

Окремо директор "Енергоатому" заявив, що український персонал, який усі півтора року окупації продовжує забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку, ніяк не може вплинути на дії противника. Вони змушені постійно терпіти погрози на свою адресу від озброєних окупантів.

Частина атомників Запорізької АЕС розуміє наслідки і не бажає брати участь у злочині Російської Федерації. Вони одразу ж залишили територію станції.

"Такими діями загарбники вкотре наражають на небезпеку весь світ", — підсумували у відомстві.

Нагадаємо, 6 липня повідомлялося, що на реакторі Запорізької АЕС виявлено невідомі об'єкти, які видно із супутникових знімків. Раніше українська сторона попереджала про підготовку росіянами провокації на ЗАЕС. У Генштабі писали, що об'єкти дуже нагадують вибухові пристрої.