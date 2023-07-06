"Може призвести до аварії": росіяни порушують правила експлуатації енергоблоків ЗАЕС

За даними Енергоатома, вже понад рік загарбники свідомо порушують низку основних вимог до експлуатації енергоблока, серед яких ігнорування планового графіка техобслуговування систем безпеки, саботаж проведення капремонтів устаткування реакторного відділення та поточного ремонту обладнання.

Якщо російська сторона відмовиться від проведення процедури "холодної зупинки" п'ятого енергоблоку Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), це може призвести до виникнення аварії та потенційно до масштабного викиду радіації. Про це йдеться в заяві "Енергоатому".

За інформацією, отриманою від Енергоатома, енергоблок №5 Запорізької атомної електростанції було запущено в експлуатацію понад 34 роки тому. З урахуванням старіння і зносу обладнання, необхідно проводити регулярне і якісне технічне обслуговування і ремонт, щоб забезпечити безпечну роботу енергоблоків. Без таких заходів обслуговування і ремонту експлуатація стає небезпечною.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, енергоблок №5 ЗАЕС продовжував працювати на енергетичних рівнях потужності. Однак, починаючи з вересня 2022 року, окупаційна адміністрація станції утримує його в стані "гарячої зупинки". Повідомляється, що окупанти порушують низку основних вимог, що стосуються експлуатації енергоблока, вже понад рік. Ці порушення включають ігнорування планового графіка технічного обслуговування систем безпеки, саботаж проведення капітального ремонту устаткування реакторного відділення, а також поточного ремонту тепломеханічного, електротехнічного устаткування турбінного відділення і систем управління енергоблоком.

Окрім згаданих раніше порушень, також слід зазначити, що частина обладнання на енергоблоці №5 ЗАЕС сягнула граничного терміну експлуатації та потребує негайної заміни. Особливо це стосується понад 1000 одиниць тепломеханічного обладнання та понад 100 одиниць електротехнічного обладнання.

Комплекс цих порушень має серйозні наслідки і в багато разів збільшує ризик відмови систем, які можуть призвести до аварійної ситуації. У такому випадку, радіаційного впливу можуть зазнати країни Європи.

"Поки загарбники перебувають на ЗАЕС, загроза залишається. Для забезпечення безпеки всього континенту найбільший атомний об'єкт Європи має бути якнайшвидше деокупований і повернутий законному оператору", — резюмували в Енергоатомі.

Нагадаємо, 6 липня повідомлялося, що на реакторі Запорізької АЕС виявлено невідомі об'єкти, які видно із супутникових знімків. Раніше українська сторона попереджала про підготовку росіянами провокації на ЗАЕС. У Генштабі писали, що об'єкти дуже нагадують вибухові пристрої. Тим часом керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов 5 липня заявив, що небезпека штучної техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС поступово знижується. За його словами, українські спецслужби для цього "роблять певні дії".