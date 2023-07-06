"Експортер безпеки": роль України в НАТО потрібно переосмислити, — експосол США в РФ

Як заявив американський дипломат Майкл Макфол, необхідно забути аргумент про те, що прийом якоїсь країни в НАТО може бути провокацією. Зокрема, для РФ.

Роль України в НАТО необхідно переосмислити. Коли вона вступить до Альянсу, то стане експортером безпеки, не тільки імпортером. Про це заявив колишній посол США в РФ Майкл Макфол в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, стара загальноприйнята думка полягає в тому, що Україні необхідно вступити в НАТО для зміцнення своєї безпеки. Але на Заході має відбутися концептуальна зміна.

"Зараз Україна отримує зброю від НАТО і є імпортером безпеки від НАТО. Але після того, як ця війна закінчиться, Україна почне будувати найкваліфікованішу, наймодернізованішу бойову силу в усій Європі", — сказав Макфол.

Він сказав, що в майбутньому Україна експортуватиме безпеку в країни-члени НАТО.

"Вони (українці, — ред.) забезпечуватимуть безпеку Естонії, Латвії, Литви та інших країн, які не мають військового потенціалу, який буде в українських збройних сил", — заявив Макфол.

Він сподівається, що на саміті у Вільнюсі Україна отримає чіткіший сигнал від НАТО про своє членство в Альянсі. На думку американського дипломата, необхідно забути аргумент про те, що приймання якоїсь країни в НАТО може бути провокацією. Зокрема, для РФ.

Нагадаємо, що 6 липня в Офісі президента назвали ключові цілі саміту НАТО для України. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, Київ де-факто вже є членом Альянсу, але настав час для того, щоб позначити терміни. Партнери мають надати календарний план.

Крім того, президент України Володимир Зеленський сказав, що тільки від Байдена залежить, чи буде Україна в НАТО. Глава держави згоден із тим, що Україні було б складно вижити без підтримки США, а війна перетворилася б на заморожений конфлікт. Водночас Зеленський підкреслив, що запрошення до НАТО — технічна річ, важлива для мотивації бійців.