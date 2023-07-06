Для тортур і допитів: росіяни влаштовують військові бази в дитячому санаторії під Бердянськом

За даними Генштабу, загарбники використовують дитячі установи для розміщення своїх військ і для використання цивільного населення як живого щита.

На території дитячого санаторію "Весна", розташованого в селі Новопетрівка Бердянського району Запорізької області, російські військовослужбовці влаштували військову базу. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

"На території корпусу дитячого санаторію "Весна" російські військовослужбовці облаштували військову базу, де перебуває понад 800 російських військовослужбовців і розосереджене російське військове озброєння в безпосередній близькості до житлових будинків місцевих жителів", — ідеться в будівництві.

Новопетрівка, Бердянський район

У селі Чулаківка Скадовського району Херсонської області окупанти переобладнали базу відпочинку "Іва" під військову комендатуру. Згідно з інформацією від Генштабу, на цій базі проводять допити і тортури патріотично налаштованих громадян України.

"Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та використовувати дитячі заклади тимчасово окупованих населених пунктів для розміщення своїх військ, з метою використання цивільного населення як живого щита", — наголошується в повідомленні.

Чулаківка, Скадовський район

Нагадаємо, 27 червня у прес-службі Центру національного опору повідомили, що російські окупанти використовують цивільну портову інфраструктуру в Криму у військових цілях.

Раніше цього ж дня стало відомо, що на окупованому півострові партизани пошкодили залізничні колії в Кіровському районі, ускладнивши логістику ворогу. Через пошкодження колій на цій ділянці залізниці зупинено рух поїздів.