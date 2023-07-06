"Закрутити гайки": екс-глава ЦРУ закликав посилити тиск на економіку Росії

За словами Девіда Петреуса, поступове ослаблення економічної могутності Росії впливає на перебіг подій на українському полі битви. Він наполягає на продовженні та посиленні санкції проти РФ.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус, який нині є главою Глобального інституту ККР, вважає, що Вашингтон має посилити тиск на Москву. Він вказує на те, що президент Росії Володимир Путін зіткнувся з серйозними військовими та економічними невдачами. Про це Петреус повідомив в інтерв'ю CNN.

Він заявляє, що Путін наразі зіткнувся з "кровотечею на полі бою", а також відчуває проблеми в економіці та в тилу.

"Путін перебуває в дуже складній ситуації. Ми повинні продовжувати посилювати тиск на Москву. Нам потрібно продовжувати закручувати гайки. Усе не так погано, як багато хто з нас сподівався. Однак у них проблеми в тилу (в економіці — Ред.)", — сказав Петреус.

Генерал у відставці навів низку подій, які свідчать про серйозні проблеми в російській економіці. Серед них він згадав зростаючий бюджетний дефіцит Москви, вихід понад 1000 великих західних компаній з країни, відхід великих нафтовидобувних компаній і передових технологій, а також значне скорочення торгівлі з Європою.

У джерелі повідомляють, що поступове ослаблення економічної могутності Росії впливає на перебіг подій на українському полі битви. Всупереч очікуванням декого на Заході про швидку перемогу армії Путіна і повалення Києва, війна в Україні триває вже майже півтора року.

Девід Петреус зазначив, що однією з основних цілей західних санкцій щодо Росії є створення таких умов, за яких продовження військових дій для Москви стає непосильно важким. Він додав, що кампанія санкцій, що проводиться Міністерством фінансів США, викликає "враження" і захоплення, проте колишній керівник ЦРУ також вказав на складнощі, пов'язані із застосуванням санкцій у сучасному світі, оскільки цільові країни часто знаходять способи обходити обмеження.

"Це справжня гра в кішки-мишки. Вона вимагає величезної наполегливості та уваги до деталей", — сказав Петреус.

Петреус закликав США та їхніх партнерів "продовжувати посилювати" економічні санкції та експортний контроль щодо Росії і "мінімізувати" "невтішну" кількість країн, які бажають торгувати з Москвою.

23 червня Фокус писав про те, що до РФ і Білорусі потрібно застосувати однакові санкції. Тиск на Російську Федерацію необхідно посилювати, тому Польща вже думає над 12-м пакетом антиросійських санкцій.

Раніше, 21 червня, ми повідомляли, що в Євросоюзі хочуть встановити новий режим санкцій, який накладатиме заборону на експорт у треті країни за допомогу Росії в обході обмежень.