США поставлять Україні тисячі касетних боєприпасів: рішення затверджено, — ЗМІ

За даними журналістів, снаряди зі зниженим рівнем нерозірваних до 3% увійдуть до нового пакета допомоги вартістю 800 млн доларів.

Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення про постачання в Україну касетних боєприпасів. Офіційно про це буде оголошено в п'ятницю, 6 липня, повідомляє The Associated Press із посиланням на джерела.

Зазначається, що тисячі цих боєприпасів увійдуть до нового пакета допомоги вартістю 800 млн доларів.

Така інформація прозвучала на тлі повідомлень у пресі про те, що ці снаряди можуть призвести до загибелі цивільного населення.

Водночас така зброя постачатиметься зі зниженим коефіцієнтом боєприпасів, що не розірвалися. Тобто кількість випадкових жертв буде значно нижчою.

Українські військові просили про постачання таких боєприпасів, щоб проривати лінії російської оборони під час контрнаступу. Російські війська застосовують касетний різновид зброї на полі бою і навіть у житлових кварталах.

За інформацією Міжнародної комісії Червоного хреста, деякі касетні боєприпаси залишають невеликі бомбочки, які не спрацьовують у 40% випадків. Але у снарядів, які отримає Україна, такий відсоток знижено до 3% — загроза населенню значно нижча.

За словами бригадного генерала Пета Райдера, касетні боєприпаси допоможуть Україні. Їх можуть доповнити спеціальними зарядами, здатними пробивати броню, або ж осколковими боєприпасами, які масово вражають особовий склад супротивника, що знадобиться під час "будь-яких наступальних операцій".

Нагадаємо, що у США є авіаційні бомби МК-20, які можуть використовуватися дронами, а також артилерійські снаряди DPICM 155-мм з касетною бойовою частиною і радіусом ураження до 300 метрів.

Також повідомлялося, що у США вже практично ухвалили рішення про постачання касетних боєприпасів, хоча в Human Rights Watch і висловлюються проти такого рішення.