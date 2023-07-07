Масована атака по Львову: кількість жертв зросла до десяти (фото)

За словами мера Андрія Садового, співробітники ДСНС дістали загиблу жінку з-під завалів і на цьому закінчуватимуть пошуково-рятувальну операцію. Поранення дістали 42 людини.

Унаслідок обстрілу Львова в ніч на 6 липня загинуло десять осіб. Про це в п'ятницю, 7 липня, повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Щойно знайшли десяте тіло. Жінка. Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукова операція буде завершена", — написав міський голова.

Як повідомили у пресцентрі Міністерства внутрішніх справ України, 42 людини дістали поранення.

"Станом на 6:00 на місці події встановлено, що внаслідок російського ракетного обстрілу 9 людей загинули та 42 — дістали поранення (з них три дитини)", — йдеться в повідомленні МВС.

Як зазначили в Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Львівській області, розібрано приблизно 77% завалів.

"Із 23:00 6 липня до 02:30 7 липня підрозділами ДСНС з-під завалів деблоковано тіла 4 загиблих осіб", — повідомили у пресслужбі відомства.

Ракетний удар по Львову: що відомо

У ніч на 6 липня Львів зазнав ракетного обстрілу з боку російських окупантів, які використовували ракети "Калібр". Було зафіксовано влучання по житлових кварталах, і одна з ракет вразила багатоквартирний будинок, під завалами якого опинилися люди.

Андрій Садовий, очільник Львова, повідомив про значні пошкодження, яких зазнали близько 60 квартир і 50 автомобілів.

Як повідомили в Повітряних силах, українська протиповітряна оборона змогла перехопити 7 із 10 ракет під час масованого обстрілу Львова. За словами офіційного представника відомства, ракети "Калібр", випущені російською стороною, спочатку були спрямовані в бік Києва, проте раптово змінили курс. Вони прямували вздовж річища річки Дніпро, щоб обійти протиповітряну оборону.

Стало відомо, що під час нічної тривоги у Львові деякі притулки були зачинені. У зв'язку з цим правоохоронні органи почали кримінальне розслідування, а глава МВС Ігор Клименко висловив своє обурення такою ситуацією.