"У росіян немає резервів": у ISW прогнозують деградацію військ РФ на фронті в Україні

На тимчасово окупованій частині Запорізької області мобілізовані росіяни перебувають з жовтня 2022 року без будь-якої ротації.

Російські війська на передовій швидко деградують без ротації, а резервів у загарбників немає. Про це інформує у звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Фахівці провели аналіз публікацій російських "військкорів", які регулярно скаржаться на відсутність ротації підрозділів в армії окупантів. Російські військовослужбовці, які були призвані за мобілізацією, перебувають на передовій з жовтня 2022 року. З того часу вони на фронті без будь-якої ротації. Підтверджені факти у частині Запорізької області, яка є тимчасово окупованою.

Один з військових блогерів відкрито заявив, що російські сили так й не змогли вивести цей мобілізований персонал з передових позицій на відпочинок. Це не вдалося зробити, оскільки немає вільних людей для їхньої заміни.

Аналітики ISW спрогнозували, що подальша відмова від ротації спровокує деградацію військ РФ. Йдеться про ті формування, які намагаються втримати захопленні території від українських контрнаступів на півдні України.

У ISW звернули увагу на звинувачення російських "військкорів" проти пілотів гелікоптерів. Вони зазначили, що ударні вертольоти регулярно завдають ударів по вже знищеній українській військовій техніці. Згодом в Росії це показують, як значні успіхи. "Військкори" вважають, що Міноборони РФ може використовувати ці неодноразові влучання по одній цілі, щоб повідомляти завищені втрати українців і подавати російські оборонні операції як надзвичайно ефективні.

Нагадаємо, 7 липня у звіті ISW повідомили, що українські війська просунулися в районі Бахмута і захопили позиції в Запорізькій області. За даними аналітиків, українські війська продовжують контрнаступальні операції на півдні та півночі від Бахмута й успішно відтісняють російських окупантів.