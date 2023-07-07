ЗСУ просунулися під Бахмутом і захопили позиції в Запорізькій області, — ISW (карта)

За даними аналітиків, українські війська продовжують контрнаступальні операції на півдні та півночі від Бахмута й успішно відтісняють російських окупантів.

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Сили оборони України домоглися істотного успіху на Бахмутському напрямку, активно нарощуючи тиск на окупантів на околицях цього міста. Також ЗСУ продовжують просування на Запорізькому напрямку. На секторі фронту, що простягається від Сватового до Кремінної, сили оборони успішно провели контратаки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 6 липня.

Ситуація на фронті — Луганська область

6 липня російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Сватове-Кремінна і на південь від Кремінної. Український Генеральний штаб повідомив, що російські війська намагалися просунутися в районі Новоселівського, Новоєгорівки, Кармазинівки та Білогорівки. Російські "військкори" стверджували, що російські сили продовжували атаки в районі Новоселівського і в Серебрянському лісовому масиві на південь від Кремінної. Прессекретар Східної групи військ України, полковник Сергій Череватий зазначив, що російські сили активно намагаються прорвати українські оборонні лінії вздовж фронту Куп'янськ-Лиман, використовуючи штурмові підрозділи "Шторм-Z", укомплектовані колишніми ув'язненими. Череватий також заявив, що в цьому районі діють підрозділи БАРС (Російський бойовий резерв країни) і невказані приватні військові компанії (ПВК). Один російський блогер опублікував кадри, на яких, як повідомляють, зображено Центральний військовий округ (ЦВО) у районі Кремінної. Інший блогер стверджує, що бійці 3-ї гвардійської окремої бригади спеціального призначення завдають ударів по українських укріпленнях у районі Кремінної.

Російські джерела стверджують, що 6 липня українські сили провели кілька контратак уздовж лінії Сватове-Кремінна. Офіційний представник Західної групи військ Росії Сергій Зибінський заявив, що підрозділи 7-го гвардійського мотострілецького полку і 1-ї гвардійської танкової армії відбили українські атаки в районі Новоселівського. Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що підрозділи Центральної групи військ відбили українські атаки приблизно за 16 км на захід від Кремінної в районі Ямполівки та Торського.

Ситуація на фронті — Донецька область

Візуальні докази підтверджують, що українські війська просунулися на південний захід від Бахмута. Геолокаційні кадри бойових дій показують, що російська артилерія атакує українські позиції на західній околиці Кліщіївки. Один російський блогер повідомляє про захоплення українськими військами лісових масивів на захід від Кліщіївки та про тиск на російські позиції в цьому районі. Водночас російські джерела стверджують, що Кліщіївка залишається під російським контролем. Український Генеральний штаб додатково повідомив, що українські війська продовжують контрнаступальні операції на південь і північ від Бахмута, займаючи нові позиції. Прессекретар Східної групи військ України зазначає, що українські війська успішно відтісняють російські сили на флангах Бахмута.

Український Генеральний штаб повідомляє, що українські війська успішно відбивають російські атаки на південний захід і північний захід від Бахмута. Російський "військкор" стверджує, що російські сили атакують уздовж лінії Дубове-Василівка-Богданівка і в напрямку Оріхове-Василівка. Російські джерела повідомляють про бої, в яких беруть участь підрозділи 331-го гвардійського повітряно-десантного полку і 200-ї мотострілецької бригади.

7 липня російські війська продовжують наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб ЗСУ повідомляє про марні російські атаки в районі Авдіївки, Первомайська, Мар'їнки та Новомихайлівки. Російський блогер стверджує, що російські війська не змогли прорватися до південно-західних підступів до Авдіївки і всередині Мар'їнки. Кадри, розміщені проросійськими бойовиками "ДНР", показують удари 103-го мотострілецького полку по українських позиціях у районі Мар'їнки.

Ситуація на фронті — південний напрямок

6 липня українські сили провели контрнаступальні операції вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями. Український Генеральний штаб повідомив про наступальні операції та закріплення контролю над новими позиціями. Прессекретар російського Східного угруповання військ заявив, що російські підрозділи відбили українські атаки на південь від Великої Новосілки. Російські блогери стверджували про атаки українських сил у районі Старомайорська і Приютного. Геолокаційні кадри показують наявність російських сил у районі Приютного.

6 липня українські сили продовжили контрнаступальні операції на заході Запорізької області. Український Генеральний штаб повідомив про наступальні операції на Мелітопольському напрямку і закріплення контролю над новими позиціями. Прессекретар російського Східного угруповання військ заявив, що російські підрозділи відбили українську атаку в районі П'ятихаток. Російські блогери розділилися в думках щодо характеру українських контрнаступальних операцій. Один блогер стверджує про спроби українських сил просунутися в напрямку Жереб'янки, інші стверджують про невдалі наступи в напрямку Жереб'янки та про наявність українських сил у П'ятихатках. Російські блогери також стверджують про контратаки й захоплення позицій у районі Роботиного.

Російські сили продовжують обстрілювати українські позиції в районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, 6 червня Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", повідомив, що на Таврійському напрямку українські воїни виконали 1293 вогневих завдання і ліквідували майже три роти росіян.

Того ж дня Сергій Череватий, заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій, заявив, що ЗСУ наступають у районі Бахмута, відтісняючи ворожі війська.