"Готуються до "м'ясних штурмів": на Донеччині фіксують рух окупантів у 3-х напрямках (фото)

Російські окупанти підтягують резерви на Донеччину. Близько 7-10 тисяч нових солдат ЗС РФ зафіксували у Маріупольському районі.

У Донецькій області російські окупанти заходилися підтягувати резерви. Переміщення техніки та рух загарбників фіксують в районі Маріуполя. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"По всій території району прибула велика кількість окупантів. Розміщення відбувається концентровано по трьох напрямах: Бердянський (вздовж узбережжя Азова), Пологівський (від Нікольського в напрямку Розівки) та Вугледарський (від Нікольського в напрямку Малоянісолі). Попередньо, зростання фіксують з початку тижня — на 7-10 тисяч окупантів", — проінформував Андрющенко.

Він додав, що фіксується переміщення військової техники, зокрема танків, в напрямку Бердянська. Здебільшого це техніка старої модифікації та не у великій кількості.

"Загалом складається враження, що росіян готуються до здійснення нових "м’ясних" штурмів або "м’ясного" захисту", — пише радник мера.

Нагадаємо, що бійці 24-ї ОМБр імені короля Данила ліквідували польовий слад боєприпасів російських загарбників на Донеччині.

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