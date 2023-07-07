"Мене там кіт чекає": як живе Львів після найруйнівнішої атаки, — репортаж Фокуса (фото)

У Львові закінчили розбирати завали в будинку на вулиці Стрийській, по якому Росія завдала ракетного удару в ніч на 6 липня. Теракт окупантів забрав життя десятьох людей, ще 42 дістали поранення — 16 із них госпіталізовано. Кореспондентка Фокуса поспілкувалася з мешканцями зруйнованого будинку через добу після ракетної атаки ЗС РФ.

7 липня рішенням мерії у Львові оголошено траурним днем у пам'ять про жертв ракетної атаки ЗС РФ. Погода в місті відповідає настрою мешканців — зранку не припиняється дощ, хоча синоптики обіцяли сонце і легку хмарність.

Утім, попри погодні умови, розбір завалів не припинявся ні вночі, ні вранці. Рятувально-пошукові бригади працювали понад добу у дві зміни, розповідають у ДСНС Львова.

Наслідки удару ЗС РФ по житловому будинку у Львові Фото: Фокус Наслідки удару ЗС РФ по житловому будинку у Львові Фото: Фокус Наслідки удару ЗС РФ по житловому будинку у Львові Фото: Фокус Наслідки удару ЗС РФ по житловому будинку у Львові Фото: Фокус

О 8:27 військова адміністрація оголосила про завершення робіт. Після цього до зруйнованого будинку починають приходити мешканці, які хочуть піднятися до квартир, щоб забрати вціліле майно. Без парасольок, у домашньому одязі біля руїн власного житла стоять приблизно десяток людей. Усі вони чекають дозволу від військових і поліції перетнути червоно-білу стрічку та піднятися до своїх квартир, у яких до 6 липня в них вирувало життя.

"У мене там кіт сховався, сидить там чекає", — розповідає Фокусу мешканка будинку на вулиці Стрийській. Вона одягнена в куртку та домашні штани. Після ракетного удару жінку прихистили друзі. Вона запевняє, що її житло практично повністю вціліло, але переконатися в цьому потрібно особисто.

Поруч із нею стоїть сусідка — літня жінка пенсійного віку. Її очі не висихають від сліз — вона не знає, чи зможе знайти щось зі старого життя серед руїн.

Місцеві жителі поблизу зруйнованого будинку у Львові Фото: Фокус Місцеві жителі поблизу зруйнованого будинку у Львові Фото: Фокус Місцеві жителі поблизу зруйнованого будинку у Львові Фото: Фокус

На подвір'ї чергують кілька десятків волонтерів у зведених наметах: міжнародні організації складають списки для надання матеріальної допомоги, місцеві активісти поять людей гарячим чаєм. Також свої послуги надає психолог.

Волонтери пропонують жителям чай, щоб зігрітися Фото: Фокус

Люди гріються і чекають дозволу потрапити додому. Однак військові не поспішають пускати їх за червоно-білу стрічку. Комунальні машини регулярно вивозять сміття. Одна змінюється іншою. Але мешканці продовжують стояти під дощем і чекати моменту, щоб переступити поріг будинку.

"Потрібно чекати, добиватися, у мене там багато чого вціліло", — розповідає постраждала. Поруч із нею стоїть чоловік — його мама жила в цьому будинку. Зараз жінка приходить до тями після ночі 6 липня. Чоловік тримає в руках дерев'яну коробку — все, що вціліло. Усі документи та речі його матері знищено.

Навколо будинку на Стрийській ще десятки кав'ярень, аптек і квартир та два гуртожитки, у яких вибило вікна. В одній із сусідніх будівель утворилася величезна тріщина через усю стіну.

За останньою офіційною інформацією різні руйнування після ракетної атаки отримали:

понад 30 будинків;

понад 250 квартир;

10 гуртожитків;

будинок дитини;

два виші;

санаторна школа.

Голова ОВА Максим Козицький опублікував список жертв обстрілу — наймолодшій загиблій було 32 роки:

Анастасія, 32 роки;

Мирослава, 60 років;

Михайло, 35 років;

Ірина, 63 роки;

Ольга, 66 років;

Світлана, 71 рік;

Ольга, 68 років;

Валерій, 67 років;

Інна, 55 років;

Ольга, 56 років.

Нагадаємо, у Міноборони РФ цинічно доповіли про успішний удар по нібито місцю дислокації ЗСУ та "іноземних найманців" у ніч на 6 липня. Також російські окупанти нібито завдали "істотної шкоди" українським стратегічним резервам.

Українська співачка Христина Соловій розповіла, що внаслідок атаки ЗС РФ вибило вікна в її квартирі. Артистка поділилася, що в якийсь момент уночі на 6 липня попрощалася з життям.