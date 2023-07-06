"Удар по найманцях": Міноборони РФ цинічно відзвітувало про обстріл Львова

За даними відомства країни-агресора, усі призначені об'єкти уражені, а резервам Сил оборони України "завдано істотної шкоди".

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У Міністерстві оборони Росії заявили, що в ніч на 6 липня вдарили ракетами нібито по місцю тимчасової дислокації ЗСУ і якихось "іноземних найманців". Про це пише російське видання "РИА Новости", цитуючи пресреліз відомства

Крім того, там повідомили, що було також нібито пошкоджено місця зберігання бронетанкової техніки іноземного виробництва.

"Усі призначені об'єкти уражені, стратегічним резервам противника завдано істотної шкоди", — процитували Міноборони РФ пропагандисти.

Крім того, ці ж слова сказав у зведенні офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков.

Загибель мирних людей у Львові

Нагадаємо, що голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що внаслідок чергового воєнного злочину ЗС РФ загинули в ніч на 6 липня у Львові загинули 4 людини:

Анастасія, 32 роки;

Мирослава, 60 років, мама Анастасії;

Михайло, 35 років;

Ірина, 63 роки.

У мерії Львова заявили, що по медичну допомогу звернулися 40 осіб.

Також мер міста Андрій Садовий прокоментував заяви про закриті бомбосховища у Львові. За словами міського голови, переважна більшість мешканців будинку проігнорувала сигнал повітряної тривоги й не спустилася в укриття. На момент ракетної атаки в бомбосховищі перебувало лише п'ятеро людей.