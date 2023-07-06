"Удар по наемникам": Минобороны РФ цинично отчиталось об обстреле Львова
По данным ведомства страны-агрессора, все назначенные объекты поражены, а резервам Сил обороны Украины "нанесен существенный урон".
В Министерстве обороны России заявили, что в ночь на 6 июля ударили ракетами якобы по месту временной дислокации ВСУ и неких "иностранных наемников". Об этом пишет российское издание "РИА Новости", цитируя пресс-релиз ведомства
Кроме того, там сообщили, что были также якобы повреждены места хранения бронетанковой техники иностранного производства.
"Все назначенные объекты поражены, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон", — процитировали Минобороны РФ пропагандисты.
Кроме того, эти же слова сказал в сводке официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Гибель мирных людей во Львове
Напомним, что глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что в результате очередного военного преступления ВС РФ погибли в ночь на 6 июля во Львове погибли 4 человека:
- Анастасия, 32 года;
- Мирослава, 60 лет, мама Анастасии;
- Михаил, 35 лет;
- Ирина, 63 года.
В мэрии Львова заявили, что за медицинской помощью обратились 40 человек.
Также мэр города Андрей Садовый прокомментировал заявления о закрытых бомбоубежищах во Львове. По словам городского головы, подавляющее большинство жителей дома проигнорировало сигнал воздушной тревоги и не спустилось в укрытия. На момент ракетной атаки в бомбоубежище находились всего пять человек.