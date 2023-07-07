Пече все і нудить: у ЗСУ розповіли про застосування РФ хімічної зброї під Бахмутом (відео)

За словами одного з українських військових, крім застосування зброї з отрутою, противник починає обстрілювати окопи ЗСУ і не дає евакуюватися.

Бійці ЗСУ скаржаться на те, що російські окупанти застосовують на фронті хімічну зброю. Зокрема, йдеться про фронт на Донбасі. Про це повідомив військовий із ніком Shaleniy Tigr на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 5 липня.

За його словами, злочинні дії російської армії були зафіксовані в районі Бахмута Донецької області. Це одна з тактик противника, щоб зупинити український контрнаступ.

"Відпрацювали чимось хімічним. Трохи печуть очі. Намочив балаклаву, одягнув окуляри. Зараз будуть нас міняти, поїдемо в лікарню. Такі справи", — ідеться в повідомленні.

Боєць Збройних сил України також зазначив, що було кинуто 5 снарядів "Граду" між позиціями і саме серед них були снаряди з хімічною отрутою.

Поки речовина поширюється окопами, російські окупанти почали працювати хаотично мінометами та танками, щоб не дати українським захисникам вибратися та дочекатися підмоги. Це значно ускладнює евакуацію.

"Як результат, пече очі, горло, нудота, постійно хочеться пити. Зараз на госпіталізації і трохи легше. Не думаю, що це сiрень, знаючи хто проти нас воює і чого хоче домогтися, ілюзій немає. Найімовірніше, льюїзит", — ідеться в повідомленні військового.

Екскомандир "Азова", майор ЗСУ Максим Жорін також раніше зазначав, що росіяни почали застосовувати хімічну зброю в районі Бахмута. Уже було підтверджено факти отруєнь.

Нагадаємо, 4 липня повідомлялося, що росіяни застосовують хімічну зброю на Бахмутському напрямку. За словами спікера Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашковського, серед українських військових уже є постраждалі від елемента льюїзит, що міститься в хімічній зброї.