"Дії красномовніші від слів": у Міноборони опублікували загадковий ролик з натяком (відео)

Для більшого розуміння, що насправді зараз може відбуватися, коли ЗСУ мовчать, в ролику показали кадри визволення Харківської області та населених пунктів на Донеччині, Херсонщині та Миколаївщині.

У Міноборони України вкотре звернулися з проханням до українців не поширювати в мережі пересування техніки Сил оборони та не розповідати про бойові дії, оскільки це може нашкодити контрнаступу ЗСУ. Відповідний ролик оприлюднили на сторінці Міністерства оборони у твітері.

"Мовчання — золото. Те, що ми мовчимо, не значить, що ми не зайняті. Дії говорять більше, ніж слова", — повідомляється титрами у ролику.

Кадри, які використали у відео, це кадри звільнення населених пунктів Харківської, Донецької Херсонської та Миколаївської областей від російських окупантів.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр звернулася до телеграм-каналів, які повідомляють про оперативну ситуацію на фронті із закликом зберігати інформаційну тишу до повідомлень офіційних спікерів.

"Звертаюсь на прохання наших військових до всіх телеграм каналів, які інформують про оперативну ситуацію на фронті. Не викладайте новини з фронту в онлайн-режимі і день в день — наших накривають одразу після цього. Ну така специфіка нашого ворога", — написала вона.

Ганна Маляр зазначила, що офіційні джерела поширюють інформацію лише після узгодження з підрозділами безпеки операцій та безпосередньо з командуваннями на місцях.

Нагадаємо, що очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов 7 липня оцінив перспективи контрнаступу ЗСУ. Він вважає, що українські війська виконують поставлені завдання, а на певних ділянках фронту є просування.

Раніше повідомлялося, що в районі Авдіївки прикордонники 10-годин стримували штурм російських окупантів, відбили атаку і ліквідували три десятки ворожих піхотинців.