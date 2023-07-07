Таврійський напрямок: за добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти

Генерал Тарнавський заявив, що українські захисники продовжують просуватися. Російські окупаційні війська зазнають значних втрат у техніці та живій силі.

На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Артилерія Сил оборони Таврійського напрямку потужно працює і вдень, і вночі. Лише за добу на цьому напрямку артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 1247 вогневих завдань.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Знищено 28 одиниць військової техніки противника", — зазначив бригадний генерал.

Яку військову техніку ворога знищили за добу ЗСУ на Таврійському напрямку

Серед знищеної військової техніки ворога зафіксовано такі втрати:

6 танків

5 ББМ

4 гармати Д-30

самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона"

3 БПЛА "Орлан-10"

самохідну артилерійську установку "Акація"

комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М"

станцію РЕБ та автомобільну техніку.

Крім того, було знищено склад боєприпасів ворога.

5 липня Фокус писав, що на Таврійському напрямку у ЗСУ помітні успіхи. Українські захисники вправно вибивають противника з його позицій і завдають окупантам значної шкоди як у техніці, так і живій силі.

Нагадаємо, 5 липня командир розвідувального підрозділу "Терра" Микола Волохов зазначив позитивну динаміку в діях ЗСУ на Донбасі та допустив швидке звільнення Бахмута.