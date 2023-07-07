"Вагомий внесок": в ОП пояснили, чому ЗСУ потрібні касетні боєприпаси від США

Речник Михайло Подоляк переконаний, що касетні снаряди в руках захисників посилять пригнічений стан ворога. З його слів, військо в цілому потребує більше боєприпасів.

Україна потребує касетних боєприпасів від США, адже вони були б корисні у посиленні деморалізації російських військових. Про це йдеться у коментарі радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка журналістам Reuters, опублікованому 7 липня.

"Безперечно, передача Україні додаткових обсягів снарядів є дуже вагомим внеском у прискорення процедур деокупації. Особливо, якщо мова йде про касетні боєприпаси, які, безперечно, здатні справляти надзвичайний психоемоційний вплив на і без того деморалізовані російські окупаційні угруповання", — заявив Подоляк.

Радник пояснив, що важливими є зниження боєздатності та морального духу ЗС РФ. У цьому, на його думку, і можуть допомогти касетні снаряди.

Представник ОП підкреслив, що Україна вдячна партнерам за "розуміння суворих реалій війни". Він зазначив, що ЗСУ загалом потребують більше снарядів та боєприпасів.

Касетні боєприпаси — це снаряди, які випускають велику кількість менших бомб. Завдяки цьому вони уражають більшу територію, але водночас і несуть більше небезпеки. У низці країн такі боєприпаси заборонені.

Нагадаємо, 6 липня у ЗМІ повідомили, що уряд США ухвалив рішення про постачання Україні касетних боєприпасів. За даними медіа, до нового пакета на суму 800 млн доларів увійдуть тисячі снарядів цього типу.

Голова німецького МЗС Анналена Бербок прокоментувала новини про ймовірне надання касетних боєприпасів ЗСУ. Посадовиця виступила проти відповідного рішення та підкреслила, що європейські країни підписали угоду про заборону касетних снарядів.

7 липня генсек НАТО Єнс Столтенберг також висловився про ймовірне постачання ЗСУ касетних боєприпасів. Він наголосив на тому, що на відміну від РФ Україна не є агресором та лише захищається.