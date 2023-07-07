"Комусь подобається російська рулетка?": Зеленський розкритикував шанувальників Кремля на Заході

За словами глави держави, усі ті, хто хоч на мить сумнівається у правоті України — мають протерористичну позицію і підтримують убивства мирних громадян.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував шанувальників Російської Федерації, які все ще залишилися на Заході. Про це він заявив на пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою 7 липня.

За його словами, повномасштабна війна в Україні триває вже другий рік, і підтримку дій російських окупантів можна порівняти з протерористичною позицією. Солдати ЗС РФ продовжують вбивати мирних людей.

А всі ті, хто обрав сторону України сьогодні, мають точно проєвропейську позицію, адже зараз триває боротьба за свободу.

"Кожна людина має вибір, але, якщо хтось хоче перевірити, хоче побачити Росію на кордонах своєї держави, на кордонах вашої держави, то скільки коштує така перевірка?" — додав президент.

Така перевірка для країн, які все ще підтримують Російську Федерацію, може призвести до загибелі тисячі людей після підриву умовної ГЕС, або ж до масових вимкнень світла після окупації АЕС та обстрілу мирних міст із критично важливою інфраструктурою. Усе це Україна проходила і проживає вже другий рік.

"Хто ці люди, які можуть мати таку позицію? Що таке російська позиція? Сьогодні — це протерористична позиція. І це неправильно... Невже комусь подобається ця російська рулетка?" — підсумував глава держави.

Нагадаємо, 7 липня повідомлялося, що Україна підписала контракт зі Словаччиною на виробництво і постачання Zuzana 2. Візит президента Володимира Зеленського до Братислави пройшов плідно, адже підписаний контракт передбачає виробництво 16 самохідних гаубиць.