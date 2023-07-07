Одним пострілом: українські захисники скористалися вразливістю танка РФ (відео)

За даними Центру стратегічних комунікацій, бійці ЗСУ влучили в найслабше місце російського танка, що призвело до миттєвої детонації.

Українські захисники з 19-го окремого стрілецького батальйону, які воюють у складі 21-ї окремої механізованої бригади, знищили російський танк. Про це повідомляється в Telegram Управління стратегічних комунікацій.

В опублікованому ролику можна чути емоційний відгук інших військових, які оцінили прицільний постріл колеги.

"Зробили одним пострілом, який влучив у башту, що спричинило миттєву детонацію", — ідеться в публікації.

Інженерний дефект танків РФ

У конструкції башт низки російських танків присутній інженерний дефект: через особливість розташування боєкомплекту під час влучання башта може злетіти на кілька метрів вгору. Під час міських боїв на початку вторгнення РФ башти російських танків нерідко опинялися на верхніх поверхах будинків.

У ЗСУ знають і користуються вразливістю бронетехніки РФ — "ефектом чортика з табакерки".

Нагадаємо, що на таврійському напрямку за добу втрати окупантів убитими і пораненими становили близько двох рот. Генерал Олександр Тарнавський зазначив, що ЗСУ продовжують просування. Окупаційні війська зазнають суттєвих втрат у частині техніки та живої сили.

Також повідомлялося, що Україна підписала контракт зі словацькою стороною на виробництво і постачання артилерійських установок Zuzana 2. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Братислави сказав, що підписаний контракт передбачає виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana 2.