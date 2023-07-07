Загрожує до 12 років в'язниці: у Львівській області офіцер ЗСУ побив підлеглого (фото)

У ДБР повідомили, що потерпілий унаслідок удару отримав закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Йому довелося провести операцію.

У ДБР повідомили про підозру офіцеру ЗСУ, який 24 червня побив підлеглого у Львівській області. Про це пише пресслужба Державного бюро розслідування у Facebook.

Повідомляється, що офіцер вдарив солдата, коли побачив, що той справляє природну потребу просто неба — недалеко від намету. У такий спосіб він хотів навчити підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців.

"Унаслідок удару в солдата діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Потерпілий уже переніс операцію і досі перебуває на лікуванні", — йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначили, що про інцидент повідомила сестра постраждалого. Солдат уже переніс операцію, але ще перебуває на лікуванні.

Потерпілий у Львівській області Фото: ДБР

"Офіцеру повідомлено про підозру в перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років", — ідеться в повідомленні.

Також ЗМІ повідомляли, що військком Закарпатського ТЦК неодноразово бив людей. За словами сусідів обвинувачуваного, Костянтин Варі проживає у квартирі один і регулярно його можна було помітити у стані алкогольного сп'яніння. Після цього він починав проявляти агресію по відношенню до інших.