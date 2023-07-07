Чи може військовий виїхати у відпустку за кордон: у прикордонній службі дали відповідь

Для отримання дозволу на відпустку за кордон військовослужбовцю потрібно надати такі документи: закордонний паспорт, посвідчення особи військовослужбовця та відпускний квиток, у якому зазначено інформацію про місце перебування за кордоном.

За наявності членів сім'ї за кордоном, військовослужбовець має можливість відправитися в закордонну відпустку. Однак остаточне рішення щодо цього питання ухвалює його командир. Про це розповів представник прикордонної служби Андрій Демченко, передає УП.

За його словами, для отримання дозволу на відпустку за кордон військовослужбовцю необхідно надати такі документи: закордонний паспорт, посвідчення особи військовослужбовця, а також відпускний квиток, що містить інформацію про місце перебування за кордоном.

"Відпускний надає військова частина, надає частина. Якщо військовий хоче виїхати за кордон, він пише рапорт, де має це вказати", — каже Андрій Демченко.

Також слід враховувати, що військовому може бути відмовлено у виїзді за кордон у зв'язку з обмеженнями, встановленими законодавством. Це може бути зумовлено судовим рішенням або дорученням правоохоронних органів. У таких випадках, рішення про можливість виїзду за кордон приймається згідно з відповідними юридичними процедурами та вимогами, дотриманням яких зобов'язаний військовослужбовець.

"Таким особам виїзд заборонений, ми ставимо їх на контроль", — пояснив Демченко.

За словами Андрія Новака, можливість для військового виїхати за кордон може бути як простою, так і складною. Це обумовлено тим, що рішення про дозвіл на виїзд залежить від оцінки ризиків командиром і ймовірності повернення військовослужбовця назад. Таким чином, підсумкове рішення ухвалюється командиром, враховуючи ці обставини.

Військовому перед виїздом за кордон необхідно виконати низку процедур.

По-перше, він має скласти рапорт і заяву, які детально обґрунтовують причини виїзду. У цьому документі слід вказати пункт призначення та осіб, до яких планується поїздка.

Крім того, у рапорті та заяві необхідно додати інші документи, що підтверджують мету візиту за кордон. Це можуть бути копії свідоцтв про шлюб, свідоцтв про народження дітей, а також документи, що підтверджують місце перебування сім'ї.

Усі ці документи допоможуть командиру більш повно оцінити необхідність та обґрунтованість видачі дозволу на виїзд.

Також у рапорті має бути зазначено, яким шляхом поїде військовий і яким видом транспорту.

Важливо враховувати строки, оскільки відпустка військового зазвичай не більше 30 днів.

Крім того, варто зазначити, що військовий може не бути відпущений у відпустку за кордон, якщо наразі військова частина перебуває в стані, коли 30% особового складу вже перебуває у відпустках. Це пов'язано з необхідністю підтримки необхідної оперативності та готовності військової частини.

Андрій Новак висловлює сумніви щодо можливості відпустки неодруженого військового за кордон, оскільки існує ризик, що він не повернеться назад у свою військову частину.

"Якщо немає сім'ї, я сумніваюся, що відпустять. Рішення приймає виключно командир. І якщо військовий хоче побачити сім'ю, то це природно. А якщо просто виїхати, невідомо, яка в нього мета", — каже юрист.

Для того щоб військовий міг покинути країну, потрібна наявність відповідного наказу від командира та відпускного талона з дозволом, у якому зазначено країну призначення і терміни перебування.

Однак слід звернути увагу, що існують й інші обмеження на виїзд, включно із заборонами через несплату аліментів або штрафів. Юрист вказує на необхідність враховувати і такі фактори під час планування поїздки за кордон.

Крім того, перед виїздом військового з дозволом від командира, йому також слід зареєструвати свою відсутність в органах військової служби правопорядку. Це додаткова процедура, яку необхідно виконати перед початком поїздки.

Проблеми на іноземному кордоні, за словами Андрія Новака, менш імовірні. Головне — мати паспорт і дотримуватися правил перетину кордону.

Нагадаємо, 6 липня повідомлялося, як довго ще вручатимуть повістки на вулицях під час загальної мобілізації в Україні.